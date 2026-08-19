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Мне беженец израильский Тимур звонил и просил "взять" Sense Bank: розмови фігурантів операції "Форест Гам"
Фігуранти операції "Форест Гамп" обговорювали взяття під контроль державного "Сенс Банку".
Про це йдеться в матеріалах НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Для внесення застави за фігуранта "Мідас" група осіб використала державний банк та рахунки підконтрольних підприємств.
"На початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над АТ "Сенс Банк". Це дало їм можливість використовувати його у своїх інтересах", - розповів детектив НАБУ.
Зокрема на записах згадували "ізраїльського біженця Тімура", ймовірно йдеться про фігуранта операції "Мідас" Тімура Міндіча.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
- За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
- Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладищенка.
- Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
- У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.
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