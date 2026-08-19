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Новости Операция Форест Гамп
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Мне звонил израильский беженец Тимур и просил "взять" Sense Bank: разговоры фигурантов операции "Форест Гам"

"Форест Гамп": как брали "Сенс Банк" под контроль?

Участники операции "Форест Гамп" обсуждали вопрос о взятии под контроль государственного "Сенс-Банка".

Об этом говорится в материалах НАБУ, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Для внесения залога за фигуранта "Мидас" группа лиц использовала государственный банк и счета подконтрольных предприятий.

"В начале июня организаторы схемы получили фактический контроль над АО "Сенс-Банк". Это дало им возможность использовать его в своих интересах", - рассказал детектив НАБУ.

В частности, в записях упоминался "израильский беженец Тимур", вероятно, речь идет о фигуранте операции "Мидас" Тимуре Миндиче.

Разговоры фигурантов операции
Разговоры фигурантов операции
Разговоры фигурантов операции
Разговоры фигурантов операции
Разговоры фигурантов операции
Разговоры фигурантов операции
Разговоры фигурантов операции
Разговоры фигурантов операции
Разговоры фигурантов операции
Разговоры фигурантов операции
Разговоры фигурантов операции
Разговоры фигурантов операции
Разговоры фигурантов операции

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Что этому предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников ОП.
  • По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.
  • Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладищенко.
  • Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".
  • В НАБУ позже сообщили, чторечь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

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Автор: 

НАБУ (4966) Офис Президента (1935)
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Топ комментарии
+28
Ну что? Миндич неплохо управляет потоками и с Израиля. Какие там санкции против Миндича Зеля вводил?
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19.08.2026 12:42 Ответить
+24
Есть в этом гре@анном офисе Зели хоть кто-то не причастный к этой ОПг? Наверное только уборщица тетя Маша чиста.
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19.08.2026 12:44 Ответить
+16
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19.08.2026 12:46 Ответить

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