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Мне звонил израильский беженец Тимур и просил "взять" Sense Bank: разговоры фигурантов операции "Форест Гам"
Участники операции "Форест Гамп" обсуждали вопрос о взятии под контроль государственного "Сенс-Банка".
Об этом говорится в материалах НАБУ, сообщает Цензор.НЕТ.
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Для внесения залога за фигуранта "Мидас" группа лиц использовала государственный банк и счета подконтрольных предприятий.
"В начале июня организаторы схемы получили фактический контроль над АО "Сенс-Банк". Это дало им возможность использовать его в своих интересах", - рассказал детектив НАБУ.
В частности, в записях упоминался "израильский беженец Тимур", вероятно, речь идет о фигуранте операции "Мидас" Тимуре Миндиче.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников ОП.
- По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.
- Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладищенко.
- Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".
- В НАБУ позже сообщили, чторечь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
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