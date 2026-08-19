Мне звонил израильский беженец Тимур и просил "взять" Sense Bank: разговоры фигурантов операции "Форест Гам"

Участники операции "Форест Гамп" обсуждали вопрос о взятии под контроль государственного "Сенс-Банка".

Об этом говорится в материалах НАБУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Для внесения залога за фигуранта "Мидас" группа лиц использовала государственный банк и счета подконтрольных предприятий.

"В начале июня организаторы схемы получили фактический контроль над АО "Сенс-Банк". Это дало им возможность использовать его в своих интересах", - рассказал детектив НАБУ.

В частности, в записях упоминался "израильский беженец Тимур", вероятно, речь идет о фигуранте операции "Мидас" Тимуре Миндиче.



























Читайте также: "Президент выходит из линии огня": во время обысков в рамках операции "Форест Гамп" обнаружили план антикризисной коммуникации. ДОКУМЕНТЫ

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников ОП.

По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.

Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладищенко.

Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".

В НАБУ позже сообщили, чторечь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

Читайте: Вырождение власти. Как Зеленский достиг своего потолка, а система государственного управления - дна, - СМИ