Навчання дітей Галущенка у Швейцарії оплачував не "щедрий хрещений". Кошти йшли з офшорів, - Железняк. ВIДЕО
Ексміністр юстиції Герман Галущенко заявлв, що за навчання його дітей у Швейцарії платив "щедрий хресний", проте встановлено, що кошти йли з офшорних фірм.
Про це у своєму відео розповів нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Нардеп нагадав, що Галущенко розповідав про навчання його дітей в елітному коледжі Швейцарії (вартість від $520 тис. до $1,5 млн), а також казав, що його оплатив "щедрий хресний".
За даними джерел Железняка, у Галущенка є троє кумів - Ігор Миронюк (фігурант "Міндічгейту"), Андрій Лірник та Віктор Артемов.
Артемов проживав у Швейцарії та міг бути тим, хто платив за навчання, зазначив парламентар.
"Саме Віктор Артемов був вказаний в документах на оплату коледжу в Швейцарії щонайменше двох дітей", - розповів Железняк.
За даними парламентаря, Артемов - бізнесмен, який перебуває під санкціями США за допомогу Ірану в махінаціях із нафтою, кошти від яких ішли на фінансування терористичної організації "Хезболла".
Водночас, зауважив нардеп, Галущенко використав Артемова. Оскільки бізнесмен просто отримував кошти та сплачував їх з офшорів. А кум просто був вказаний у платжіці.
"Гроші йшли з двох офшорів, які знаходились на Маршалових островах", - додав Железняк.
Справа Германа Галущенка
- Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".
- Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.
- Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.
- Галущенко оскаржував у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою.
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17 лютого ексміністра заарештували з можливістю внесення застави в розмірі 200 млн грн.
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Вішати треба цю наволоч, прямо навпроти місць їх існування з конфіскацією майна на відновлення зробленої ними шкоди Україні!!
Свриденко з миловановим, цьому і навчають «студентів» за гроші від західних грантів….
ніхто не стверджує, що українець то святий. тож, можуть. так само, як в Німеччині це роблять німці, в Італії - італійці, у Франції - французи.
наша бидлошляхта може зробити престижний вуз в Україні, і відправляти туди дітей.
але не робить цього вже 30 років.
а чому? бо там в головах такого нема. там окрим щось ******** інших думок просто нема.
і саме це є родовою травмою України. Від часів падіння Києва в 1240 році.
тому рішення має бути нетривіальне. бо всередині України енергії для розвитку нема.