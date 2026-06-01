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Новини Відео Справа Галущенка
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Навчання дітей Галущенка у Швейцарії оплачував не "щедрий хрещений". Кошти йшли з офшорів, - Железняк. ВIДЕО

Ексміністр юстиції Герман Галущенко заявлв, що за навчання його дітей у Швейцарії платив "щедрий хресний", проте встановлено, що кошти йли з офшорних фірм.

Про це у своєму відео розповів нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

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Нардеп нагадав, що Галущенко розповідав про навчання його дітей в елітному коледжі Швейцарії (вартість від $520 тис. до $1,5 млн), а також казав, що його оплатив "щедрий хресний".

За даними джерел Железняка, у Галущенка є троє кумів - Ігор Миронюк (фігурант "Міндічгейту"), Андрій Лірник та Віктор Артемов.

Артемов проживав у Швейцарії та міг бути тим, хто платив за навчання, зазначив парламентар.

"Саме Віктор Артемов був вказаний в документах на оплату коледжу в Швейцарії щонайменше двох дітей", - розповів Железняк.

За даними парламентаря, Артемов - бізнесмен, який перебуває під санкціями США за допомогу Ірану в махінаціях із нафтою, кошти від яких ішли на фінансування терористичної організації "Хезболла".

Водночас, зауважив нардеп, Галущенко використав Артемова. Оскільки бізнесмен просто отримував кошти та сплачував їх з офшорів. А кум просто був вказаний у платжіці.

"Гроші йшли з двох офшорів, які знаходились на Маршалових островах", - додав Железняк.

Також читайте: Знайти "чистих" 200 млн грн застави за Галущенка непросто, тому він в СІЗО, - Кудрицький

Справа Германа Галущенка

  • Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".
  • Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.
  • Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.
  • Галущенко оскаржував у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою.

  • 17 лютого ексміністра заарештували з можливістю внесення застави в розмірі 200 млн грн.

Також читайте: Галущенко на ТСК заявив, що не знав про оренду будинку Захарченка та вимагає плівки НАБУ

Автор: 

Галущенко Герман (653) Железняк Ярослав (743)
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Топ коментарі
+7
ВСЕ НОРМ. Народу "продали" ворога в виді "ухилянта". А все решта зводиться до - "а подивіться на РФ або подивіться на цього ухилянта" і ВСЕ - можна вбивати людей на вулиці чи красти все під 0
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01.06.2026 10:38 Відповісти
+7
Нічого собі відкриття ))).Хто б міг подумати. Крім всіх, хто має трохи мозку.
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01.06.2026 10:49 Відповісти
+6
Мафіозно-корумпована ОЗУ в Урядовому кварталі з 2019 року мародерить на крові та житті Українців!! А зеленський з єрмаком і татаровим та гетьманцевим, лише його співучасники за наказом з Оманської зустрічі від кримінальних структур ******!!!
Вішати треба цю наволоч, прямо навпроти місць їх існування з конфіскацією майна на відновлення зробленої ними шкоди Україні!!
Свриденко з миловановим, цьому і навчають «студентів» за гроші від західних грантів….
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01.06.2026 11:03 Відповісти
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ВСЕ НОРМ. Народу "продали" ворога в виді "ухилянта". А все решта зводиться до - "а подивіться на РФ або подивіться на цього ухилянта" і ВСЕ - можна вбивати людей на вулиці чи красти все під 0
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01.06.2026 10:38 Відповісти
Розділяй і володарюй-не вчора придумано (((.
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01.06.2026 10:50 Відповісти
Мафіозно-корумпована ОЗУ в Урядовому кварталі з 2019 року мародерить на крові та житті Українців!! А зеленський з єрмаком і татаровим та гетьманцевим, лише його співучасники за наказом з Оманської зустрічі від кримінальних структур ******!!!
Вішати треба цю наволоч, прямо навпроти місць їх існування з конфіскацією майна на відновлення зробленої ними шкоди Україні!!
Свриденко з миловановим, цьому і навчають «студентів» за гроші від західних грантів….
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01.06.2026 11:03 Відповісти
брехлива галушка... як і вся банда, до якої він причетний.
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01.06.2026 10:39 Відповісти
Не полінився,глянув біографію цього чорта.Це вам не міндічі,уродзонний Львів'янин!Українці ж не можуть красти?Чи крадуть однаково всі хто має можливість?А це просто убило-Галущенко був представником України у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%97 комітеті Ради Європи по боротьбі з корупцією.
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01.06.2026 10:43 Відповісти
Так все правильно... Якщо хочеш мать "грубі гроші" - займись боротьбою з корупцією... Корупціонери самі тобі гроші принесуть...
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01.06.2026 10:50 Відповісти
Все вірно. У нас лісники торгують лісом, рибінспектори - рибою, працівники колоній - наркотою. Де працюєш, з того і живеш.
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01.06.2026 11:17 Відповісти
Українці ж не можуть красти?
ніхто не стверджує, що українець то святий. тож, можуть. так само, як в Німеччині це роблять німці, в Італії - італійці, у Франції - французи.
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01.06.2026 11:31 Відповісти
Так, хоч і у Львові народжений, але батько був КГБістом . І не факт , що коріння зі західних областей. Якщо людина вихована на принципах комунізму, ненависті до ближнього, коли людина не ходить в церкву, то і маємо результат. Щодо церкви, то не потрібно її рівняти з упцмп, яка за бабло відпускає їхні гріхи.
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01.06.2026 17:03 Відповісти
Нічого собі відкриття ))).Хто б міг подумати. Крім всіх, хто має трохи мозку.
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01.06.2026 10:49 Відповісти
Щедрі хресні, успішні жінки-бізнесвумен, бабусі з горщиками золота в комодах, величезні виграші в лотореях - чому мені з цим так не щастить?
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01.06.2026 11:05 Відповісти
Мені б такого хресного, я став би "ПРЕЗЕДЕНТОМ"...
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01.06.2026 11:05 Відповісти
Вони живуть своє найкраще життя а вам в окопах вмирати, за них! А, і нате вам 20тисяч гривень в місяць і ні в чому собі не відмовляйте.
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01.06.2026 11:17 Відповісти
головний- хрипатий. всі інші, то хитросракі пішаки.
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01.06.2026 11:18 Відповісти
мерзота продажна...
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01.06.2026 12:25 Відповісти
зверніть увагу. є чудовий показник.
наша бидлошляхта може зробити престижний вуз в Україні, і відправляти туди дітей.
але не робить цього вже 30 років.
а чому? бо там в головах такого нема. там окрим щось ******** інших думок просто нема.
і саме це є родовою травмою України. Від часів падіння Києва в 1240 році.
тому рішення має бути нетривіальне. бо всередині України енергії для розвитку нема.
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01.06.2026 13:13 Відповісти
 
 