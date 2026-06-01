Навчання дітей Галущенка у Швейцарії оплачував не "щедрий хрещений". Кошти йшли з офшорів, - Железняк. ВIДЕО

Ексміністр юстиції Герман Галущенко заявлв, що за навчання його дітей у Швейцарії платив "щедрий хресний", проте встановлено, що кошти йли з офшорних фірм.

Про це у своєму відео розповів нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

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Нардеп нагадав, що Галущенко розповідав про навчання його дітей в елітному коледжі Швейцарії (вартість від $520 тис. до $1,5 млн), а також казав, що його оплатив "щедрий хресний".

За даними джерел Железняка, у Галущенка є троє кумів - Ігор Миронюк (фігурант "Міндічгейту"), Андрій Лірник та Віктор Артемов.

Артемов проживав у Швейцарії та міг бути тим, хто платив за навчання, зазначив парламентар.

"Саме Віктор Артемов був вказаний в документах на оплату коледжу в Швейцарії щонайменше двох дітей", - розповів Железняк.

За даними парламентаря, Артемов - бізнесмен, який перебуває під санкціями США за допомогу Ірану в махінаціях із нафтою, кошти від яких ішли на фінансування терористичної організації "Хезболла".

Водночас, зауважив нардеп, Галущенко використав Артемова. Оскільки бізнесмен просто отримував кошти та сплачував їх з офшорів. А кум просто був вказаний у платжіці.

"Гроші йшли з двох офшорів, які знаходились на Маршалових островах", - додав Железняк.

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Справа Германа Галущенка

Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".

Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.

Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.

Галущенко оскаржував у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою.

17 лютого ексміністра заарештували з можливістю внесення застави в розмірі 200 млн грн.

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