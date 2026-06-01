Обучение детей Галущенко в Швейцарии оплачивал не "щедрый крестный". Средства поступали из офшоров, - Железняк

Бывший министр юстиции Герман Галущенко заявил, что за обучение своих детей в Швейцарии платил "щедрый крестный", однако установлено, что средства поступали из офшорных компаний.

Об этом в своем видео рассказал нардеп Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

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Нардеп напомнил, что Галущенко рассказывал об обучении своих детей в элитном колледже Швейцарии (стоимость от $520 тыс. до $1,5 млн), а также говорил, что его оплатил "щедрый крестный".

По данным источников Железняка, у Галущенко есть трое кумовьев - Игорь Миронюк (фигурант "Миндичгейта"), Андрей Лирник и Виктор Артемов.

Артемов проживал в Швейцарии и мог быть тем, кто оплачивал обучение, отметил парламентарий.

"Именно Виктор Артемов был указан в документах на оплату колледжа в Швейцарии как минимум для двух детей", - рассказал Железняк.

По данным парламентария, Артемов - бизнесмен, который находится под санкциями США за помощь Ирану в махинациях с нефтью, средства от которых шли на финансирование террористической организации "Хезболла".

В то же время, заметил нардеп, Галущенко использовал Артемова. Поскольку бизнесмен просто получал средства и выплачивал их из офшоров. А кум просто был указан в платежной ведомости.

"Деньги шли из двух офшоров, которые находились на Маршалловых островах", - добавил Железняк.

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Дело Германа Галущенко

Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".

Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.

Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.

Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.

17 февраля экс-министра арестовали с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн.

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