РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11845 посетителей онлайн
Новости Видео Дело Галущенко
4 830 17

Обучение детей Галущенко в Швейцарии оплачивал не "щедрый крестный". Средства поступали из офшоров, - Железняк

Бывший министр юстиции Герман Галущенко заявил, что за обучение своих детей в Швейцарии платил "щедрый крестный", однако установлено, что средства поступали из офшорных компаний.

Об этом в своем видео рассказал нардеп Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Нардеп напомнил, что Галущенко рассказывал об обучении своих детей в элитном колледже Швейцарии (стоимость от $520 тыс. до $1,5 млн), а также говорил, что его оплатил "щедрый крестный".

По данным источников Железняка, у Галущенко есть трое кумовьев - Игорь Миронюк (фигурант "Миндичгейта"), Андрей Лирник и Виктор Артемов.

Артемов проживал в Швейцарии и мог быть тем, кто оплачивал обучение, отметил парламентарий.

"Именно Виктор Артемов был указан в документах на оплату колледжа в Швейцарии как минимум для двух детей", - рассказал Железняк.

По данным парламентария, Артемов - бизнесмен, который находится под санкциями США за помощь Ирану в махинациях с нефтью, средства от которых шли на финансирование террористической организации "Хезболла".

В то же время, заметил нардеп, Галущенко использовал Артемова. Поскольку бизнесмен просто получал средства и выплачивал их из офшоров. А кум просто был указан в платежной ведомости.

"Деньги шли из двух офшоров, которые находились на Маршалловых островах", - добавил Железняк.

Читайте также: Найти "чистые" 200 млн грн залога за Галущенко непросто, поэтому он в СИЗО, - Кудрицкий

Дело Германа Галущенко

  • Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".
  • Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.
  • Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.
  • Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.

  • 17 февраля экс-министра арестовали с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн.

Читайте также: Галущенко на ВСК заявил, что не знал об аренде дома Захарченко и требует пленку НАБУ

Автор: 

Галущенко Герман (366) Железняк Ярослав (606)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
ВСЕ НОРМ. Народу "продали" ворога в виді "ухилянта". А все решта зводиться до - "а подивіться на РФ або подивіться на цього ухилянта" і ВСЕ - можна вбивати людей на вулиці чи красти все під 0
показать весь комментарий
01.06.2026 10:38 Ответить
+7
Нічого собі відкриття ))).Хто б міг подумати. Крім всіх, хто має трохи мозку.
показать весь комментарий
01.06.2026 10:49 Ответить
+6
Мафіозно-корумпована ОЗУ в Урядовому кварталі з 2019 року мародерить на крові та житті Українців!! А зеленський з єрмаком і татаровим та гетьманцевим, лише його співучасники за наказом з Оманської зустрічі від кримінальних структур ******!!!
Вішати треба цю наволоч, прямо навпроти місць їх існування з конфіскацією майна на відновлення зробленої ними шкоди Україні!!
Свриденко з миловановим, цьому і навчають «студентів» за гроші від західних грантів….
показать весь комментарий
01.06.2026 11:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ВСЕ НОРМ. Народу "продали" ворога в виді "ухилянта". А все решта зводиться до - "а подивіться на РФ або подивіться на цього ухилянта" і ВСЕ - можна вбивати людей на вулиці чи красти все під 0
показать весь комментарий
01.06.2026 10:38 Ответить
Розділяй і володарюй-не вчора придумано (((.
показать весь комментарий
01.06.2026 10:50 Ответить
Мафіозно-корумпована ОЗУ в Урядовому кварталі з 2019 року мародерить на крові та житті Українців!! А зеленський з єрмаком і татаровим та гетьманцевим, лише його співучасники за наказом з Оманської зустрічі від кримінальних структур ******!!!
Вішати треба цю наволоч, прямо навпроти місць їх існування з конфіскацією майна на відновлення зробленої ними шкоди Україні!!
Свриденко з миловановим, цьому і навчають «студентів» за гроші від західних грантів….
показать весь комментарий
01.06.2026 11:03 Ответить
брехлива галушка... як і вся банда, до якої він причетний.
показать весь комментарий
01.06.2026 10:39 Ответить
Не полінився,глянув біографію цього чорта.Це вам не міндічі,уродзонний Львів'янин!Українці ж не можуть красти?Чи крадуть однаково всі хто має можливість?А це просто убило-Галущенко був представником України у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%97 комітеті Ради Європи по боротьбі з корупцією.
показать весь комментарий
01.06.2026 10:43 Ответить
Так все правильно... Якщо хочеш мать "грубі гроші" - займись боротьбою з корупцією... Корупціонери самі тобі гроші принесуть...
показать весь комментарий
01.06.2026 10:50 Ответить
Все вірно. У нас лісники торгують лісом, рибінспектори - рибою, працівники колоній - наркотою. Де працюєш, з того і живеш.
показать весь комментарий
01.06.2026 11:17 Ответить
Українці ж не можуть красти?
ніхто не стверджує, що українець то святий. тож, можуть. так само, як в Німеччині це роблять німці, в Італії - італійці, у Франції - французи.
показать весь комментарий
01.06.2026 11:31 Ответить
Так, хоч і у Львові народжений, але батько був КГБістом . І не факт , що коріння зі західних областей. Якщо людина вихована на принципах комунізму, ненависті до ближнього, коли людина не ходить в церкву, то і маємо результат. Щодо церкви, то не потрібно її рівняти з упцмп, яка за бабло відпускає їхні гріхи.
показать весь комментарий
01.06.2026 17:03 Ответить
Нічого собі відкриття ))).Хто б міг подумати. Крім всіх, хто має трохи мозку.
показать весь комментарий
01.06.2026 10:49 Ответить
Щедрі хресні, успішні жінки-бізнесвумен, бабусі з горщиками золота в комодах, величезні виграші в лотореях - чому мені з цим так не щастить?
показать весь комментарий
01.06.2026 11:05 Ответить
Мені б такого хресного, я став би "ПРЕЗЕДЕНТОМ"...
показать весь комментарий
01.06.2026 11:05 Ответить
Вони живуть своє найкраще життя а вам в окопах вмирати, за них! А, і нате вам 20тисяч гривень в місяць і ні в чому собі не відмовляйте.
показать весь комментарий
01.06.2026 11:17 Ответить
головний- хрипатий. всі інші, то хитросракі пішаки.
показать весь комментарий
01.06.2026 11:18 Ответить
мерзота продажна...
показать весь комментарий
01.06.2026 12:25 Ответить
зверніть увагу. є чудовий показник.
наша бидлошляхта може зробити престижний вуз в Україні, і відправляти туди дітей.
але не робить цього вже 30 років.
а чому? бо там в головах такого нема. там окрим щось ******** інших думок просто нема.
і саме це є родовою травмою України. Від часів падіння Києва в 1240 році.
тому рішення має бути нетривіальне. бо всередині України енергії для розвитку нема.
показать весь комментарий
01.06.2026 13:13 Ответить
 
 