Обучение детей Галущенко в Швейцарии оплачивал не "щедрый крестный". Средства поступали из офшоров, - Железняк
Бывший министр юстиции Герман Галущенко заявил, что за обучение своих детей в Швейцарии платил "щедрый крестный", однако установлено, что средства поступали из офшорных компаний.
Об этом в своем видео рассказал нардеп Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.
Нардеп напомнил, что Галущенко рассказывал об обучении своих детей в элитном колледже Швейцарии (стоимость от $520 тыс. до $1,5 млн), а также говорил, что его оплатил "щедрый крестный".
По данным источников Железняка, у Галущенко есть трое кумовьев - Игорь Миронюк (фигурант "Миндичгейта"), Андрей Лирник и Виктор Артемов.
Артемов проживал в Швейцарии и мог быть тем, кто оплачивал обучение, отметил парламентарий.
"Именно Виктор Артемов был указан в документах на оплату колледжа в Швейцарии как минимум для двух детей", - рассказал Железняк.
По данным парламентария, Артемов - бизнесмен, который находится под санкциями США за помощь Ирану в махинациях с нефтью, средства от которых шли на финансирование террористической организации "Хезболла".
В то же время, заметил нардеп, Галущенко использовал Артемова. Поскольку бизнесмен просто получал средства и выплачивал их из офшоров. А кум просто был указан в платежной ведомости.
"Деньги шли из двух офшоров, которые находились на Маршалловых островах", - добавил Железняк.
Дело Германа Галущенко
- Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".
- Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.
- Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.
- Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.
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17 февраля экс-министра арестовали с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн.
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Вішати треба цю наволоч, прямо навпроти місць їх існування з конфіскацією майна на відновлення зробленої ними шкоди Україні!!
Свриденко з миловановим, цьому і навчають «студентів» за гроші від західних грантів….
ніхто не стверджує, що українець то святий. тож, можуть. так само, як в Німеччині це роблять німці, в Італії - італійці, у Франції - французи.
наша бидлошляхта може зробити престижний вуз в Україні, і відправляти туди дітей.
але не робить цього вже 30 років.
а чому? бо там в головах такого нема. там окрим щось ******** інших думок просто нема.
і саме це є родовою травмою України. Від часів падіння Києва в 1240 році.
тому рішення має бути нетривіальне. бо всередині України енергії для розвитку нема.