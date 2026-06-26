За ексміністра Галущенка внесли 105 млн грн застави із необхідних 150, - ЗМІ

За ексміністра енергетики Германа Галущенка, якого підозрюють у відмиванні понад $112 млн, внесли 105 мільйонів гривень застави з необхідних 150.

Про це повідомляють джерела "Схем" ( проєкт "Радіо Свобода") у правоохоронних органах, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо про заставодавців?

Найбільшу суму – 54 мільйони гривень внесла компанія "Тетрас Оптіма". Основний вид діяльності фірми – оптова торгівля деревиною. Власницею компанії є жителька Харківської області Тетяна Ліннікова.

Зазначається, що востаннє компанія подавала річний фінансовий звіт за 2023 рік: чистий прибуток тоді склав 35,6 тисяч гривень. У 2026 році компанія була відповідачем у справі про стягнення податкового боргу в розмірі майже 4 тисяч гривень.

З вересня 2024 по січень 2025 року у засновниках фірми значився інвестиційний фонд "Адамант". За даними реєстру юридичних осіб, цей фонд є співвласником низки юридичних осіб разом із фірмами з групи компаній "Авалон", власником якої себе називав львівський бізнесмен Григорій Козловський. Зв’язатися із бізнесменом та власницею компанії "Тетрас Оптіма" журналістам не вдалося.

Ще 46 мільйонів гривень застави внесла компанія "Гіран Констракт", заснована у 2024 році.

Як розповіли "Схеми", основний вид діяльності фірми, зареєстрованої у Броварах, – оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього.

За даними YouControl, розмір її статутного капіталу станом на жовтень 2024 року – 5 тисяч гривень. В компанії, зазначено, один працівник. За два попередні роки, відповідно до фінансових звітів, компанія не мала прибутків. Керівницею та бенефіціаркою компанії є Олена Сідун. Її номер у інших користувачів підписаний як "Контролер ЛьвівОблЕнерго", "Контролер Світло Львів".

Також журналісти з'ясували, що ще 5 мільйонів гривень внесла фірма "Скайт Рітейл", заснована у 2021 році у Харкові, що займається оптовою торгівлею деревиною. У своїй фінансовій звітності за 2023 рік на той момент керівник і бенефіціар компанії мешканець Харківської області Дмитро Островський зазначив лише одного працівника, "нульовий" дохід і вказав капітал фірми на 200 тисяч гривень. За даними аналітичної системи YouControl, більше фінансових звітів компанії не подавала, однак у червні 2025 року компанія змінила власника на харків’янку Тетяну Степних та змінила місце реєстрації на село Щасливе Київської області.

Зв’язатися із новою власницею та попереднім бенефіціаром журналістам не вдалося – їхні телефони, як і номер компанії – не активні.

Нагадаємо, що 12 червня Галущенку продовжили запобіжний захід та зменшили розмір альтернативної застави з 200 млн до 150 млн грн.

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Справа Германа Галущенка

Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".

Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.

Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.

Галущенко оскаржував у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою.

17 лютого ексміністра заарештували з можливістю внесення застави в розмірі 200 млн грн.

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