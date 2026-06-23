Декларацію Галущенка повторно перевірить НАЗК: шукають приховані активи та елітні витрати

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало повну повторну перевірку декларації ексміністра юстиції Германа Галущенка. Приводом для розслідування антикорупціонерів стали матеріали щодо ймовірних махінацій з оплатою навчання дітей ексчиновника у престижній приватній школі у Швейцарії шляхом грошей з офшорного бек-офісу.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

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Офшорні гроші замість "щедрого кума"

Як зазначається у листі відомства до Железняка, підставою для поглибленого моніторингу фінансового стану стали випуски-розслідування на YouTube-каналі Железняка "Залізний Нардеп". У них, зокрема, висвітлювалися факти навчання дітей Галущенка у наддорогій швейцарській приватній школі COLLEGE ALPIN BEAU SOLEIL SA.

"Звернулися до нас, так як ми робили випуск-розслідування про те, як у документах Герман вказав, що його кум типу платить за навчання дітей, а насправді оплачувала офшорна фірма з грошей бек-офісу. Скажемо так… з таким задоволенням і ентузіазмом я ще ніколи НАЗК не відповідав", - іронізує Железняк.

Він також натякнув, що планує передати НАЗК додаткові епізоди, які не увійшли до офіційного запиту: "P.S. Ще і будиночок Захарченка туди треба додати".

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Що саме шукає НАЗК?

Керуючись нормами профільного закону "Про запобігання корупції", НАЗК офіційно попросило нардепа надати всі наявні первинні матеріали, що можуть свідчити про порушення Галущенком вимог фінансового контролю.

Зокрема, перевірка зосереджена на таких критеріях:

Факт користування об’єктами рухомого та нерухомого майна, які офіційно записані на третіх осіб;

Здійснення великих видатків, які суттєво перевищують розмір офіційно отриманих родиною доходів;

Будь-які інші приховані відомості про активи, що мали бути відображені в декларації "при звільненні".

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Справа Германа Галущенка

Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".

Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.

Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.

Галущенко оскаржував у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою.

17 лютого ексміністра заарештували з можливістю внесення застави в розмірі 200 млн грн.

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