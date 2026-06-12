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Новини Справа Галущенка
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За Галущенка, який із лютого перебуває в СІЗО, готуються внести заставу, - журналіст Ткач

Галущенку обирають запобіжний захід: подробиці

За ексміністра енергетики Германа Галущенка, якого підозрюють у відмиванні понад $112 млн, готуються внести заставу.

Про це повідомив журналіст Михайло Ткач, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Він посилається на джерела у політичних колах.

За словами Ткача, за Галущенка вже готуються внести заставу. 

Як відомо, ВАКС продовжив запобіжний захід Галущенку, але зменшив заставу до 150 млн грн.

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Справа Германа Галущенка

  • Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".
  • Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.
  • Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.
  • Галущенко оскаржував у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою.

  • 17 лютого ексміністра заарештували з можливістю внесення застави в розмірі 200 млн грн.

Також читайте: Знайти "чистих" 200 млн грн застави за Галущенка непросто, тому він в СІЗО, - Кудрицький

Автор: 

застава (766) Галущенко Герман (653) Ткач Михайло (153)
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Мабуть склотару друзі збирали,щоб заставу внести?.. бо довго шось...
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12.06.2026 15:38 Відповісти
Трошки накапали відсотки з інших працюючих схем?...
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12.06.2026 15:42 Відповісти
Вкрав 112млн$ застава 4,5млн.$. Потужно.💪
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12.06.2026 15:43 Відповісти
вже 3.3
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12.06.2026 16:00 Відповісти
Деркач з сівковичем, видно, що дали своїм агентам в Україні команду, видати дєньох за цього вертухая!! Але ж зеленський і милованов, так і досі, нічого і не ЗНАЮТЬ про це??
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12.06.2026 15:51 Відповісти
Виправдовуйте вже і поновлюйте на посаді! І компенсацію по зарплаті не забудьте виплатити... тьфу млять, зе-*****!
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12.06.2026 15:56 Відповісти
 
 