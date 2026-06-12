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За Галущенка, який із лютого перебуває в СІЗО, готуються внести заставу, - журналіст Ткач
За ексміністра енергетики Германа Галущенка, якого підозрюють у відмиванні понад $112 млн, готуються внести заставу.
Про це повідомив журналіст Михайло Ткач, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Він посилається на джерела у політичних колах.
За словами Ткача, за Галущенка вже готуються внести заставу.
Як відомо, ВАКС продовжив запобіжний захід Галущенку, але зменшив заставу до 150 млн грн.
Справа Германа Галущенка
- Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".
- Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.
- Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.
- Галущенко оскаржував у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою.
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17 лютого ексміністра заарештували з можливістю внесення застави в розмірі 200 млн грн.
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