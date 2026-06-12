За Галущенка, який із лютого перебуває в СІЗО, готуються внести заставу, - журналіст Ткач

За ексміністра енергетики Германа Галущенка, якого підозрюють у відмиванні понад $112 млн, готуються внести заставу.

Про це повідомив журналіст Михайло Ткач, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Він посилається на джерела у політичних колах.

За словами Ткача, за Галущенка вже готуються внести заставу.

Як відомо, ВАКС продовжив запобіжний захід Галущенку, але зменшив заставу до 150 млн грн.

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Справа Германа Галущенка

Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".

Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.

Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.

Галущенко оскаржував у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою.

17 лютого ексміністра заарештували з можливістю внесення застави в розмірі 200 млн грн.

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