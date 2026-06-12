За Галущенко, который с февраля находится в СИЗО, готовятся внести залог, - СМИ

За бывшего министра энергетики Германа Галущенко, которого подозревают в отмывании более 112 млн долларов, готовятся внести залог.

Об этом сообщил журналист Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.

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Он ссылается на источники в политических кругах.

По словам Ткача, за Галущенко уже готовятся внести залог.

Как известно, суд определил залог в размере 200 млн грн.

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Дело Германа Галущенко

Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".

Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.

Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.

Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.

17 февраля экс-министра арестовали с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн.

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