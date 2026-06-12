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Новости Дело Галущенко
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За Галущенко, который с февраля находится в СИЗО, готовятся внести залог, - СМИ

Галущенко избирают меру пресечения: подробности

За бывшего министра энергетики Германа Галущенко, которого подозревают в отмывании более 112 млн долларов, готовятся внести залог.

Об этом сообщил журналист Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Он ссылается на источники в политических кругах.

По словам Ткача, за Галущенко уже готовятся внести залог. 

Как известно, суд определил залог в размере 200 млн грн.

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Дело Германа Галущенко

  • Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".
  • Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.
  • Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.
  • Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.

  • 17 февраля экс-министра арестовали с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн.

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Автор: 

залог (594) Галущенко Герман (366) Ткач Михаил (150)
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Мабуть склотару друзі збирали,щоб заставу внести?.. бо довго шось...
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12.06.2026 15:38 Ответить
Трошки накапали відсотки з інших працюючих схем?...
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12.06.2026 15:42 Ответить
Вкрав 112млн$ застава 4,5млн.$. Потужно.💪
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12.06.2026 15:43 Ответить
вже 3.3
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12.06.2026 16:00 Ответить
Ще потужшіше....
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12.06.2026 16:32 Ответить
Деркач з сівковичем, видно, що дали своїм агентам в Україні команду, видати дєньох за цього вертухая!! Але ж зеленський і милованов, так і досі, нічого і не ЗНАЮТЬ про це??
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12.06.2026 15:51 Ответить
Виправдовуйте вже і поновлюйте на посаді! І компенсацію по зарплаті не забудьте виплатити... тьфу млять, зе-*****!
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12.06.2026 15:56 Ответить
 
 