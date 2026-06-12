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Галущенко продлили меру пресечения: залог уменьшили до 150 млн грн
Высший антикоррупционный суд продлил на 60 суток меру пресечения в отношении экс-министра Германа Галущенко, одновременно снизив сумму залога.
Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и продлил срок содержания под стражей Германа Галущенко еще на два месяца.
При этом судья решил уменьшить размер альтернативного залога с 200 млн до 150 млн грн", — говорится в сообщении.
Ранее журналист Ткач сообщил, что за Галущенко готовятся внести залог.
Дело Германа Галущенко
- Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".
- Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.
- Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.
- Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.
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17 февраля экс-министра арестовали с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн.
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- Десять тысяч. Ни копейки больше не дам. Садите, нех, я весь срок на одной ноге простою"
В сьому справа?
На тож вона і є застава...