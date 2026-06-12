РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10986 посетителей онлайн
Новости Дело Галущенко
378 8

Галущенко продлили меру пресечения: залог уменьшили до 150 млн грн

Меру пресечения Галущенко продлили, но залог уменьшили

Высший антикоррупционный суд продлил на 60 суток меру пресечения в отношении экс-министра Германа Галущенко, одновременно снизив сумму залога.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и продлил срок содержания под стражей Германа Галущенко еще на два месяца.

При этом судья решил уменьшить размер альтернативного залога с 200 млн до 150 млн грн", — говорится в сообщении.

Ранее журналист Ткач сообщил, что за Галущенко готовятся внести залог.

Читайте: Найти "чистые" 200 млн грн залога за Галущенко непросто, поэтому он в СИЗО, — Кудрицкий

Дело Германа Галущенко

  • Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".
  • Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.
  • Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.
  • Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.

  • 17 февраля экс-министра арестовали с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн.

Смотрите: Обучение детей Галущенко в Швейцарии оплачивал не "щедрый крестный". Средства шли из офшоров, - Железняк. ВИДЕО

Автор: 

Галущенко Герман (366) мера пресечения (646)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По сценарію з Крупою?...
показать весь комментарий
12.06.2026 15:48 Ответить
А могли вже розстріляти і звільнити місце для наступних корупціонерів!
показать весь комментарий
12.06.2026 15:52 Ответить
Зменшили заставу бо ніхто не несе, може хоч 150 занесуть, га?
показать весь комментарий
12.06.2026 15:51 Ответить
"- Подсудимый. Ваше последнее слово.
- Десять тысяч. Ни копейки больше не дам. Садите, нех, я весь срок на одной ноге простою"
показать весь комментарий
12.06.2026 16:23 Ответить
Ну немає грошей на заставу, ну хай сидить.
В сьому справа?
На тож вона і є застава...
показать весь комментарий
12.06.2026 15:52 Ответить
От так риго-зелені відмазують своїх корупціонерів. Поки при владі Зелена шмаркля, доти буде бідося в країні, нажаль.
показать весь комментарий
12.06.2026 15:52 Ответить
Мабуть, і свириденко, якусь копійчину, з отих «учительських грошей», із миловановим, докинути зможуть?? Це уже повна жопа для України та її національних інтересів буде!! Татаров з мертвечуком і деркачем, працюють???
показать весь комментарий
12.06.2026 15:55 Ответить
Зарядка, пробежка, стенгазета, кум интимно близок...
показать весь комментарий
12.06.2026 15:56 Ответить
 
 