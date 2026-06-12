Галущенко продлили меру пресечения: залог уменьшили до 150 млн грн

Высший антикоррупционный суд продлил на 60 суток меру пресечения в отношении экс-министра Германа Галущенко, одновременно снизив сумму залога.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и продлил срок содержания под стражей Германа Галущенко еще на два месяца.



При этом судья решил уменьшить размер альтернативного залога с 200 млн до 150 млн грн", — говорится в сообщении.

Ранее журналист Ткач сообщил, что за Галущенко готовятся внести залог.

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Дело Германа Галущенко

Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".

Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.

Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.

Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.

17 февраля экс-министра арестовали с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн.

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