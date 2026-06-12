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Новини Справа Галущенка
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Галущенку продовжили запобіжний захід: заставу зменшили до 150 млн грн

Запобіжний захід Галущенку продовжили, але заставу зменшили

Вищий антикорупційний суд продовжив на 60 діб запобіжний захід ексміністру Герману Галущенку, водночас зменшивши заставу.

Про це повідомив Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та продовжив строк дії тримання під вартою Германа Галушенка ще на два місяці.

При цьому суддя вирішив зменшити розмір альтернативної застави з 200 млн до 150 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Раніше журналіст Ткач повідомив, що за Галущенка готуються внести заставу.

Читайте: Знайти "чистих" 200 млн грн застави за Галущенка непросто, тому він в СІЗО, - Кудрицький

Справа Германа Галущенка

  • Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".
  • Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.
  • Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.
  • Галущенко оскаржував у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою.

  • 17 лютого ексміністра заарештували з можливістю внесення застави в розмірі 200 млн грн.

Дивіться: Навчання дітей Галущенка у Швейцарії оплачував не "щедрий хрещений". Кошти йшли з офшорів, - Железняк. ВIДЕО

Автор: 

Галущенко Герман (653) запобіжний захід (676)
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По сценарію з Крупою?...
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12.06.2026 15:48 Відповісти
А могли вже розстріляти і звільнити місце для наступних корупціонерів!
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12.06.2026 15:52 Відповісти
Зменшили заставу бо ніхто не несе, може хоч 150 занесуть, га?
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12.06.2026 15:51 Відповісти
"- Подсудимый. Ваше последнее слово.
- Десять тысяч. Ни копейки больше не дам. Садите, нех, я весь срок на одной ноге простою"
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12.06.2026 16:23 Відповісти
Ну немає грошей на заставу, ну хай сидить.
В сьому справа?
На тож вона і є застава...
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12.06.2026 15:52 Відповісти
От так риго-зелені відмазують своїх корупціонерів. Поки при владі Зелена шмаркля, доти буде бідося в країні, нажаль.
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12.06.2026 15:52 Відповісти
Мабуть, і свириденко, якусь копійчину, з отих «учительських грошей», із миловановим, докинути зможуть?? Це уже повна жопа для України та її національних інтересів буде!! Татаров з мертвечуком і деркачем, працюють???
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12.06.2026 15:55 Відповісти
Зарядка, пробежка, стенгазета, кум интимно близок...
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12.06.2026 15:56 Відповісти
 
 