Галущенку продовжили запобіжний захід: заставу зменшили до 150 млн грн

Вищий антикорупційний суд продовжив на 60 діб запобіжний захід ексміністру Герману Галущенку, водночас зменшивши заставу.

Про це повідомив Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та продовжив строк дії тримання під вартою Германа Галушенка ще на два місяці.



При цьому суддя вирішив зменшити розмір альтернативної застави з 200 млн до 150 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Раніше журналіст Ткач повідомив, що за Галущенка готуються внести заставу.

Читайте: Знайти "чистих" 200 млн грн застави за Галущенка непросто, тому він в СІЗО, - Кудрицький

Справа Германа Галущенка

Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".

Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.

Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.

Галущенко оскаржував у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою.

17 лютого ексміністра заарештували з можливістю внесення застави в розмірі 200 млн грн.

Дивіться: Навчання дітей Галущенка у Швейцарії оплачував не "щедрий хрещений". Кошти йшли з офшорів, - Железняк. ВIДЕО