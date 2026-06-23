Декларацию Галущенко повторно проверит НАЗК: ищут скрытые активы и элитные расходы
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) начало полную повторную проверку декларации бывшего министра юстиции Германа Галущенко. Поводом для расследования антикоррупционеров стали материалы о возможных махинациях с оплатой обучения детей экс-чиновника в престижной частной школе в Швейцарии за счет средств из офшорного бэк-офиса.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Офшорные деньги вместо "щедрого кума"
Как отмечается в письме ведомства Железняку, основанием для углубленного мониторинга финансового состояния стали расследовательские выпуски на YouTube-канале Железняка "Зализный Нардеп". В них, в частности, освещались факты обучения детей Галущенко в сверхдорогой швейцарской частной школе COLLEGE ALPIN BEAU SOLEIL SA.
"Обратились к нам, так как мы делали расследовательский выпуск о том, как в документах Герман указал, что его кум якобы платит за обучение детей, а на самом деле оплачивала офшорная фирма из денег бэк-офиса. Скажем так… с таким удовольствием и энтузиазмом я еще никогда НАЗК не отвечал", — иронизирует Железняк.
Он также намекнул, что планирует передать НАЗК дополнительные эпизоды, которые не вошли в официальный запрос: "P.S. Еще и домик Захарченко туда нужно добавить".
Что именно ищет НАЗК?
Руководствуясь нормами профильного закона "О предотвращении коррупции", НАЗК официально попросило народного депутата предоставить все имеющиеся первичные материалы, которые могут свидетельствовать о нарушении Галущенко требований финансового контроля.
В частности, проверка сосредоточена на следующих критериях:
-
Факт пользования объектами движимого и недвижимого имущества, официально зарегистрированными на третьих лиц;
-
Осуществление крупных расходов, которые существенно превышают размер официально полученных семьей доходов;
-
Любые другие скрытые сведения об активах, которые должны были быть отражены в декларации "при увольнении".
Дело Германа Галущенко
- Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".
- Также СМИ сообщили, что Галущенко будет предъявлено подозрение после доставки в Киев.
- Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.
- Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.
-
17 февраля экс-министра арестовали с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль