Декларацию Галущенко повторно проверит НАЗК: ищут скрытые активы и элитные расходы

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) начало полную повторную проверку декларации бывшего министра юстиции Германа Галущенко. Поводом для расследования антикоррупционеров стали материалы о возможных махинациях с оплатой обучения детей экс-чиновника в престижной частной школе в Швейцарии за счет средств из офшорного бэк-офиса.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

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Офшорные деньги вместо "щедрого кума"

Как отмечается в письме ведомства Железняку, основанием для углубленного мониторинга финансового состояния стали расследовательские выпуски на YouTube-канале Железняка "Зализный Нардеп". В них, в частности, освещались факты обучения детей Галущенко в сверхдорогой швейцарской частной школе COLLEGE ALPIN BEAU SOLEIL SA.

"Обратились к нам, так как мы делали расследовательский выпуск о том, как в документах Герман указал, что его кум якобы платит за обучение детей, а на самом деле оплачивала офшорная фирма из денег бэк-офиса. Скажем так… с таким удовольствием и энтузиазмом я еще никогда НАЗК не отвечал", — иронизирует Железняк.

Он также намекнул, что планирует передать НАЗК дополнительные эпизоды, которые не вошли в официальный запрос: "P.S. Еще и домик Захарченко туда нужно добавить".

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Что именно ищет НАЗК?

Руководствуясь нормами профильного закона "О предотвращении коррупции", НАЗК официально попросило народного депутата предоставить все имеющиеся первичные материалы, которые могут свидетельствовать о нарушении Галущенко требований финансового контроля.

В частности, проверка сосредоточена на следующих критериях:

Факт пользования объектами движимого и недвижимого имущества, официально зарегистрированными на третьих лиц;

Осуществление крупных расходов, которые существенно превышают размер официально полученных семьей доходов;

Любые другие скрытые сведения об активах, которые должны были быть отражены в декларации "при увольнении".

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Дело Германа Галущенко

Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".

Также СМИ сообщили, что Галущенко будет предъявлено подозрение после доставки в Киев.

Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.

Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.

17 февраля экс-министра арестовали с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн.

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