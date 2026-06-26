За экс-министра Галущенко внесли 105 млн грн залога из необходимых 150, — СМИ

За бывшего министра энергетики Германа Галущенко, подозреваемого в отмывании более $112 млн, внесли 105 миллионов гривен залога из необходимых 150.

Об этом сообщают источники "Схем" (проект "Радио Свобода") в правоохранительных органах, информирует Цензор.НЕТ.

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Что известно о залогодателях?

Наибольшую сумму – 54 миллиона гривен – внесла компания "Тетрас Оптима". Основной вид деятельности фирмы – оптовая торговля древесиной. Владелицей компании является жительница Харьковской области Татьяна Линникова.

Отмечается, что в последний раз компания подавала годовой финансовый отчет за 2023 год: чистая прибыль тогда составила 35,6 тыс. гривен. В 2026 году компания была ответчиком по делу о взыскании налогового долга в размере почти 4 тысяч гривен.

С сентября 2024 по январь 2025 года среди учредителей фирмы числился инвестиционный фонд "Адамант". По данным реестра юридических лиц, этот фонд является совладельцем ряда юридических лиц вместе с фирмами из группы компаний "Авалон", владельцем которой называл себя львовский бизнесмен Григорий Козловский. Связаться с бизнесменом и владелицей компании "Тетрас Оптима" журналистам не удалось.

Еще 46 миллионов гривен залога внесла компания "Гиран Констракт", основанная в 2024 году.

Как сообщили "Схемы", основной вид деятельности фирмы, зарегистрированной в Броварах, — оптовая торговля изделиями из железа, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями к нему.

По данным YouControl, размер ее уставного капитала по состоянию на октябрь 2024 года — 5 тысяч гривен. В компании, как указано, работает один сотрудник. За два предыдущих года, согласно финансовым отчетам, компания не получала прибыли. Руководителем и бенефициаром компании является Елена Сидун. Ее номер у других пользователей указан как "Контролер ЛьвовОблЭнерго", "Контролер Свет Львов".

Также журналисты выяснили, что еще 5 миллионов гривен внесла фирма "Скайт Ритейл", основанная в 2021 году в Харькове и занимающаяся оптовой торговлей древесиной. В своей финансовой отчетности за 2023 год на тот момент руководитель и бенефициар компании, житель Харьковской области Дмитрий Островский, указал лишь одного сотрудника, "нулевой" доход и указал капитал фирмы в размере 200 тысяч гривен. По данным аналитической системы YouControl, компания больше не подавала финансовых отчетов, однако в июне 2025 года компания сменила владельца на харьковчанку Татьяну Степных и перерегистрировалась в селе Счастливое Киевской области.

Связаться с новой владелицей и предыдущим бенефициаром журналистам не удалось — их телефоны, как и номер компании, неактивны.

Напомним, что 12 июня Галущенко продлили меру пресечения и уменьшили размер альтернативного залога с 200 млн до 150 млн грн.

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Дело Германа Галущенко

Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".

Также СМИ сообщили, что Галущенко будет предъявлено подозрение после доставки в Киев.

Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.

Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.

17 февраля экс-министра арестовали с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн.

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