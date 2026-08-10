Израиль пока не дал ответа на запросы об экстрадиции Миндича и Цукермана, - Клименко

Глава САП Александр Клименко заявил, что на данный момент Украина не получила ответа от Израиля по поводу экстрадиции фигурантов "Миндичгейта" - Тимура Миндича и Александра Цукермана.

Об этом он заявил во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Ответа пока не поступало. То есть соответствующие запросы были направлены, но мы ждем реакции той стороны", - сказал Клименко.

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Миндичгейт

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