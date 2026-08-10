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Израиль пока не дал ответа на запросы об экстрадиции Миндича и Цукермана, - Клименко
Глава САП Александр Клименко заявил, что на данный момент Украина не получила ответа от Израиля по поводу экстрадиции фигурантов "Миндичгейта" - Тимура Миндича и Александра Цукермана.
Об этом он заявил во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ.
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"Ответа пока не поступало. То есть соответствующие запросы были направлены, но мы ждем реакции той стороны", - сказал Клименко.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующий министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует в записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро раскрыло офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "чёрную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - поместили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Бывшего советника Галущенко Миронюка поместили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней поместили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на записях НАБУ под прозвищем "Тенор".
- Также на 60 дней в СИЗО поместили еще одну фигурантку - Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ - Решик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог - 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
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