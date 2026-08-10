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Новости Миндичгейт
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Израиль пока не дал ответа на запросы об экстрадиции Миндича и Цукермана, - Клименко

Экстрадиция Миндича: Израиль пока не дал ответа

Глава САП Александр Клименко заявил, что на данный момент Украина не получила ответа от Израиля по поводу экстрадиции фигурантов "Миндичгейта" - Тимура Миндича и Александра Цукермана.

Об этом он заявил во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Ответа пока не поступало. То есть соответствующие запросы были направлены, но мы ждем реакции той стороны", - сказал Клименко.

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Миндичгейт

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Автор: 

Израиль (2289) экстрадиция (616) Миндич Тимур (304) Клименко Александр САП (78) Цукерман Александр (28)
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Топ комментарии
+7
Брехня. Там простіше. Богообрані ґоям своїх не видають.
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10.08.2026 17:46 Ответить
+6
Не дав відповіді, бо запиту не було?
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10.08.2026 17:31 Ответить
+6
Їзраїль своїх не видає навіть кримінальних злочинців можливо виняток для США, ось чому з міндіча було знято українське громадянство.
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10.08.2026 17:35 Ответить

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