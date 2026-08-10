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Новини Міндічгейт
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Ізраїль поки не дав відповіді на запити щодо екстрадиції Міндіча та Цукермана, - Клименко

Екстрадиція Міндіча: Ізраїль поки не дав відповідь

Керівник САП Олександр Клименко заявив, що наразі Україна не отримувала відповіді від Ізраїлю щодо екстрадиції фігурантів "Міндічгейту" - Тімура Міндіча та Олександра Цукермана.

Про це він заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Відповідь не надходила поки нам ніяка. Тобто, відповідні запити були направлені, але ми чекаємо на реакцію тієї сторони", - сказав Клименко.

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Міндічгейт

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Автор: 

Ізраїль (1786) екстрадиція (439) Міндіч Тімур (321) Клименко Олександр САП (89) Цукерман Олександр (29)
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Топ коментарі
+10
Брехня. Там простіше. Богообрані ґоям своїх не видають.
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10.08.2026 17:46 Відповісти
+9
Хіба це перший пейсатий якій украв та утік в Ізраїль?
Доки нас грабуватимуть?? Якщо така справа, пейсатим та ліцам з подвійним громадянством потрібно взагалі заборонити брати брати участь у наших українських проектах!
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10.08.2026 17:43 Відповісти
+8
Не дав відповіді, бо запиту не було?
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10.08.2026 17:31 Відповісти

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