Ізраїль поки не дав відповіді на запити щодо екстрадиції Міндіча та Цукермана, - Клименко

Керівник САП Олександр Клименко заявив, що наразі Україна не отримувала відповіді від Ізраїлю щодо екстрадиції фігурантів "Міндічгейту" - Тімура Міндіча та Олександра Цукермана.

Про це він заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Відповідь не надходила поки нам ніяка. Тобто, відповідні запити були направлені, але ми чекаємо на реакцію тієї сторони", - сказав Клименко.

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Міндічгейт

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