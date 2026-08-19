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Зеленський звільнив Мудру з посади заступниці керівника ОП, - указ
Заступницю керівника Офісу Президента Ірину Мудру звільнено з посади.
Указ оприлюднено на сайті ОП, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Звільнити МУДРУ Ірину Романівну з посади Заступника Керівника Офісу Президента України", - йдеться в указі.
Операція "Форест Гамп"
- Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
- За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
- Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладищенка.
- Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
- У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.
Топ коментарі
+16 Dmitry Begemotovich
показати весь коментар19.08.2026 13:18 Відповісти Посилання
+13 Igor Liashenko #598365
показати весь коментар19.08.2026 13:17 Відповісти Посилання
+8 John Atkinson
показати весь коментар19.08.2026 13:20 Відповісти Посилання
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