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Новини Операція Форест Гамп
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Зеленський звільнив Мудру з посади заступниці керівника ОП, - указ

Ірину Мудру звільнили з Офісу Президента

Заступницю керівника Офісу Президента Ірину Мудру звільнено з посади.

Указ оприлюднено на сайті ОП, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Звільнити МУДРУ Ірину Романівну з посади Заступника Керівника Офісу Президента України", - йдеться в указі.

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Операція "Форест Гамп"

  • Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
  • За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
  • Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладищенка.
  • Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
  • У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.

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Автор: 

Офіс Президента (2003) Мудра Ірина (28)
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Топ коментарі
+16
Не завидую я Президенту. Все кто его окружает - оказываются ворами, мошенниками и казнокрадами. Сплошная невезуха. Так же можно и одному остаться, бедного Шмигаля назначить на все должности нельзя.
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19.08.2026 13:18 Відповісти
+13
Черговий ноунейм команди Зеленського погорів на корупції, вже пора знімати такого керівника в якого підлеглі займаються корупцією!
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19.08.2026 13:17 Відповісти
+8
Перефразовуючи Маяковського: Зеленський і корупція -близнюки -браття
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19.08.2026 13:20 Відповісти

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