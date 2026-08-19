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Зеленский уволил Мудру с должности заместителя главы ОП, - указ
Заместительница главы Офиса Президента Ирина Мудра уволена с должности.
Указ опубликован на сайте ОП, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Уволить МУДРУ Ирину Романовну с должности заместителя руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в указе.
Операция "Форест Гамп"
- Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса Президента.
- По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместительницы главы Офиса президента Ирины Мудрой.
- Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладищенко.
- Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".
- В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
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