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Новости Операция Форест Гамп
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Зеленский уволил Мудру с должности заместителя главы ОП, - указ

Ирину Мудру уволили из Офиса Президента

Заместительница главы Офиса Президента Ирина Мудра уволена с должности.

Указ опубликован на сайте ОП, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Уволить МУДРУ Ирину Романовну с должности заместителя руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в указе.

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Операция "Форест Гамп"

  • Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса Президента.
  • По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместительницы главы Офиса президента Ирины Мудрой.
  • Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладищенко.
  • Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".
  • В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

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Автор: 

Офис Президента (1935) Мудра Ирина (25)
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Топ комментарии
+15
Не завидую я Президенту. Все кто его окружает - оказываются ворами, мошенниками и казнокрадами. Сплошная невезуха. Так же можно и одному остаться, бедного Шмигаля назначить на все должности нельзя.
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19.08.2026 13:18 Ответить
+12
Черговий ноунейм команди Зеленського погорів на корупції, вже пора знімати такого керівника в якого підлеглі займаються корупцією!
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19.08.2026 13:17 Ответить
+6
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19.08.2026 13:17 Ответить

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