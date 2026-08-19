Мудра подтвердила вручение уведомления о подозрении: "Спокойно готовлюсь к суду, буду защищаться законным путем"

Бывшая заместительница главы Администрации президента Ирина Мудра подтвердила, что 19 августа у нее провели обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задержали. Она готовится к судебному заседанию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, заявление от имени Мудрой опубликовала юридическая компания "Миллер", которая будет защищать ее интересы, поскольку сама Мудра в настоящее время не имеет доступа к соцсетям.

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Позиция Мудрой

По ее словам, она сотрудничает со следствием и вместе с адвокатами готовится к судебному заседанию. Подозрение и обнародованные записи НАБУ и САП Мудра пообещала прокомментировать после ознакомления с материалами дела — "предметно, по сути каждого эпизода".

"Я не ставлю под сомнение право следователей выполнять свою работу. Подотчетность касается всех, включая меня. Я слишком долго доказывала партнерам, что закон действует одинаково для всех, чтобы теперь делать исключение для себя самой", — заявила бывшая чиновница.

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Заявление об увольнении

Мудра подтвердила, что 19 августа подала заявление об увольнении, чтобы "защищать свое доброе имя" самостоятельно, "не перенося эту борьбу на государство".

О работе на должности

Отдельно Мудра рассказала об итогах своей работы за четыре года на посту заместителя главы ОП.

Мудра отвечала за создание Спецтрибунала для наказания российских военных преступников, конфискацию замороженных российских активов и создание Компенсационного механизма, который должен гарантировать выплаты пострадавшим украинцам от России.

"Свое имя я буду защищать законным путем — спокойно и последовательно. А борьба за то, чтобы Россия ответила за все содеянное, будет продолжаться независимо от моего статуса", — добавила Мудра.

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Операция "Форест Гамп"

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников ОП.

По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместительницы главы Офиса президента Ирины Мудрой.

Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладищенко.

Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".

В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

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