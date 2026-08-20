Операция "Фемида": НАБУ разоблачило рейдерскую схему на сотни миллионов, организованную фигурантами "Форест Гамп". ВИДЕО

НАБУ и САП раскрыли схему рейдерского захвата фигурантами операции "Форест Гамп" объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.

Об этом Бюро сообщило в своем видео, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Операция получила название "Фемида".

Подробности

По данным НАБУ, два соорганизатора даже заключили "понятийное соглашение" по этому поводу.

Фигуранты совершали рейдерский захват предприятий путем подделки документов о праве собственности на такие предприятия, а также судебных решений.

Стоимость активов предприятий, которыми участники незаконно завладели осенью 2025 года, составила более 248 млн грн.

А в мае 2026 года они пытались завладеть объектами недвижимости в Киеве стоимостью более 207 млн грн.

"Целью завладения одним из предприятий было получение контроля над недвижимостью в центральной части Киева стоимостью более полумиллиарда гривен", - рассказал детектив НАБУ.

Реализация схемы

Для реализации схемы фигуранты привлекали хакеров, которые под видом государственных регистраторов проникли в реестр юридических лиц и внесли поддельные документы, ложные сведения о переходе права собственности от законных владельцев к подставным лицам.

За 2 дня участники схемы переоформили корпоративные права захваченных предприятий на подконтрольных лиц, которые фактически были охранниками одного из соорганизаторов преступления.

С целью удержания контроля над захваченными предприятиями, соучастники влияли на должностных лиц Минюста Украины и лоббировали принятие решений по рассмотрению жалоб на рейдерские действия в интересах преступной организации, отметили в НАБУ.

В конце декабря 2025 года коллегия Минюста Украины по рассмотрению жалоб приняла заключение о признании законным перехода права собственности на захваченное рейдерским путем предприятие на подконтрольное преступной организации лицо.

31 декабря 2025 г. и.о. главы Минюста (тогда должность занимала Людмила Сугак) приняла решение об утверждении заключения коллегии.

"Целью захвата одной из компаний было получение контроля над дорогостоящими объектами недвижимости в центре Киева путем инициирования процедуры банкротства в хозяйственном суде с помощью подконтрольных лиц", - отметил детектив.

27 января 2026 года судья удовлетворяет заявление об обеспечении иска подконтрольного лица организатору преступления и запрещает совершать какие-либо регистрационные действия в отношении предприятия.

А 26 марта 2026 года судья удовлетворяет ходатайство арбитражного управляющего, подконтрольного преступной организации и прекращает полномочия директора предприятия.

В случае со второй компанией организаторы схемы, воспользовавшись рассмотрением жалобы на их рейдерские действия, проводившееся более 2 месяцев, создали фиктивную задолженность, что позволило инициировать процедуру банкротства.

Еще одним эпизодом стала попытка завладения дорогостоящими объектами недвижимости в центре Киева путем подделки судебного определения и внесения его в реестр недвижимости с помощью хакеров.

Должностные лица Минюста, осознавая последствия выполнения незаконных указаний заместителя руководителя Офиса Президента, отказались от участия в совершении преступления. Поэтому умысел так и не был доведен до конца.

Следствие установило, что финансирование деятельности преступной организации обеспечивал соорганизатор и действующий нардеп на сумму не менее 514 тыс. долларов США. Эти средства участники схемы тратили на хакеров, судебные процессы, взятки правоохранителям и судебным органам.

На записях участники преступной организации также жаловались на невозможность получения информации в НАБУ и САП, а также размышляли о том, как можно контролировать систему противодействия коррупции.

Участникам схемы сообщили о подозрении по статьям 255, 191, 206-2, 209, 358, 361 УК Украины.









Читайте: Микитась был дома у Мудрой, когда НАБУ и САП пришли к ней с обысками, - СМИ

Операция "Форест Гамп"

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса Президента.

По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.

Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладищенко.

Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".

В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудра подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.

Читайте также: Мудрая подтвердила вручение подозрения: "Спокойно готовлюсь к суду, буду защищаться законными средствами"