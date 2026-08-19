Микитась был дома у Мудрой, когда НАБУ и САП пришли к ней с обысками, - СМИ
Бывший депутат Максим Микитась находился в доме Ирины Мудрой, когда к ней для проведения обысков прибыли сотрудники НАБУ и САП.
Об этом со ссылкой на источники в политических кругах сообщил журналист-расследователь "Украинской правды" Михаил Ткач, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Журналист отметил, что на обнародованных записях слышно, как Микитась координировал внесение залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко.
Источники "УП" в политических кругах говорят, что когда НАБУ и САП 19 августа пришли с обысками к Мудрой, у нее дома находился именно Микитась.
Операция "Форрест Гамп"
- Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников ОП.
- По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.
- Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладищенко.
- Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форрест Гамп".
- В НАБУ позже сообщили, чторечь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
- Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудра подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль