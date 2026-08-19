Микитась был дома у Мудрой, когда НАБУ и САП пришли к ней с обысками, - СМИ

Бывший депутат Максим Микитась находился в доме Ирины Мудрой, когда к ней для проведения обысков прибыли сотрудники НАБУ и САП.

Об этом со ссылкой на источники в политических кругах сообщил журналист-расследователь "Украинской правды" Михаил Ткач, сообщает Цензор.НЕТ.

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Журналист отметил, что на обнародованных записях слышно, как Микитась координировал внесение залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко.

Источники "УП" в политических кругах говорят, что когда НАБУ и САП 19 августа пришли с обысками к Мудрой, у нее дома находился именно Микитась.

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Операция "Форрест Гамп"

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников ОП.

По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.

Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладищенко.

Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форрест Гамп".

В НАБУ позже сообщили, чторечь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудра подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.

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