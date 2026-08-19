Микитась був удома в Мудрої, коли НАБУ і САП прийшли до неї з обшуками, - ЗМІ
Ексдепутат Максим Микитась був удома в Ірини Мудрої, коли до неї для проведення обшуків прийшли НАБУ і САП.
Про це з посиланням на джерела в політичних колах повідомив журналіст-розслідувач "Української правди" Михайло Ткач, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Журналіст зазначив, що із оприлюднених плівок можна почути, що Микитась адміністрував внесення застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.
Джерела "УП" в політичних колах кажуть, що коли НАБУ і САП прийшли 19 серпня на обшуки до Мудрої, в неї вдома перебував саме Микитась.
Операція "Форест Гамп"
- Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
- За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
- Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладищенка.
- Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
- У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.
- Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.
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І тут приперлися ці мужлани з НАБУ...
Как у Галущенко со своей заместительницей рыженькой Юлей
Рыженькая тоже состояла в ВЫСОКИХ отношения с министром