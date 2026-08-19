УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13133 відвідувача онлайн
Новини Операція Форест Гамп Підозра Ірині Мудрій
3 755 21

Микитась був удома в Мудрої, коли НАБУ і САП прийшли до неї з обшуками, - ЗМІ

Микитась

Ексдепутат Максим Микитась був удома в Ірини Мудрої, коли до неї для проведення обшуків прийшли НАБУ і САП.

Про це з посиланням на джерела в політичних колах повідомив журналіст-розслідувач "Української правди" Михайло Ткач, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці 

Журналіст зазначив, що із оприлюднених плівок можна почути, що Микитась адміністрував внесення застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

Джерела "УП" в політичних колах кажуть, що коли НАБУ і САП прийшли 19 серпня на обшуки до Мудрої, в неї вдома перебував саме Микитась.

Читайте також: Мудра підтвердила вручення підозри: "Спокійно готуюся до суду, захищатимусь в правовий спосіб"

Операція "Форест Гамп"

  • Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
  • За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
  • Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладищенка.
  • Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
  • У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.
  • Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.

Читайте також: Відбуваються обшуки у заступниці голови ОП Мудрої: у справі НАБУ фігурують Столар і Микитась, - ЗМІ (оновлено)

Автор: 

обшук (1549) Микитась Максим (153) Ткач Михайло (163) Мудра Ірина (32)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
секс на мішках з грошима - що може бути більш романтичним🤩?

І тут приперлися ці мужлани з НАБУ...
показати весь коментар
19.08.2026 22:16 Відповісти
+11
Галущенко трахав міністершу Гринчук, Микитась заступницю ОПи Мудру. Зборище корупціонерів і розпутників.
показати весь коментар
19.08.2026 22:12 Відповісти
+6
Какие ВЫСОКИЕ отношения !!!!
Как у Галущенко со своей заместительницей рыженькой Юлей
Рыженькая тоже состояла в ВЫСОКИХ отношения с министром
показати весь коментар
19.08.2026 22:06 Відповісти

Завантаження...

 
 