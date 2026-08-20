Прокурор САП розкрив імена всіх фігурантів справи "Форест Гамп" та "Феміда". ПЕРЕЛІК

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Імовірних учасників злочинної організації прокурор САП озвучив на засіданні, де обирають запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю. Його підозрюють у тому, що він створив організацію та керував нею, займався рейдерством, легалізував гроші (150 млн грн) для сплати застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка.

Повний список фігурантів

Прокурор назвав такі імена:

Ірина Мудра — колишня заступниця голови офісу президента;

— колишня заступниця голови офісу президента; Віктор Дубовик — гендиректор Директорату з питань правової політики ОП;

— гендиректор Директорату з питань правової політики ОП; Олена Ференс — заступниця міністра юстиції;

— заступниця міністра юстиції; Максим Микитась — колишній народний депутат;

— колишній народний депутат; Вадим Столар — чинний народний депутат;

— чинний народний депутат; Василь Астіон — бізнесмен, колишній депутат Дніпропетровської облради;

— бізнесмен, колишній депутат Дніпропетровської облради; Микола Гладишенко — колишній голова Наглядової ради "Сенс Банк";

— колишній голова Наглядової ради "Сенс Банк"; Олег Ступак — колишній голова правління державного "Сенс Банк";

— колишній голова правління державного "Сенс Банк"; Людмила Снігур — начальниця департаменту державного "Сенс Банк";

— начальниця департаменту державного "Сенс Банк"; Валентин Єлізаров — підлеглий Микитася, керівник ТОВ "Метробуд";

— підлеглий Микитася, керівник ТОВ "Метробуд"; Микита Тарковський — пов’язаний з Микитасем;

— пов’язаний з Микитасем; Єгор Меркулов — водій Микитася, номінально керівник ТОВ "Монтаж Сервіс";

— водій Микитася, номінально керівник ТОВ "Монтаж Сервіс"; Олександр Остапенко — охоронець Микитася, номінально директор ТОВ "Філософія Девелопмент".

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Версія слідства щодо ролей учасників

Прокурор також озвучив версію САП щодо складу злочинної організації та ролей її учасників. Саму організацію, за версією слідства, створили Микитась та Столар — не пізніше 15 листопада 2024 року, про що йдеться в так званій "понятійній угоді".

Ролі в угрупованні, за даними слідства, розподілялися так: Ірина Мудра нібито впливала на Олену Ференс щодо діяльності антирейдерської комісії Мін'юсту, Віктор Дубовик надавав поради та вказівки щодо дій у комісії, Василь Астіон відповідав за судовий супровід рішень в інтересах учасників угруповання, а Валентин Єлізаров координував операційну діяльність, давав вказівки фіктивним директорам, шукав людей для оформлення компаній та відповідав за відмивання грошей у червні 2026 року.

Крім того, за даними слідства, члени угруповання залучали й осіб, які формально до нього не входили — Тарковського, Меркулова та Остапенка.

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Операція "Форест Гамп"

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.

За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.

Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.

Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".

У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.

Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.

20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.

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