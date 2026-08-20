Прокурор САП раскрыл имена всех фигурантов дел "Форест Гамп" и "Фемида". СПИСОК
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) назвал всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Предполагаемых участников преступной организации прокурор САП назвал на заседании, где выбирают меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю. Его подозревают в том, что он создал организацию и руководил ею, занимался рейдерством, легализовал деньги (150 млн грн) для уплаты залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко.
Полный список фигурантов
Прокурор назвал следующие имена:
- Ирина Мудра — бывшая заместительница главы Офиса президента;
- Виктор Дубовик — генеральный директор Директората по вопросам правовой политики ОП;
- Елена Ференс — заместитель министра юстиции;
- Максим Микитась — бывший народный депутат;
- Вадим Столар — действующий народный депутат;
- Василий Астион — бизнесмен, бывший депутат Днепропетровского облсовета;
- Николай Гладишенко — бывший председатель Наблюдательного совета "Сенс Банк";
- Олег Ступак — бывший председатель правления государственного "Сенс Банк";
- Людмила Снигур — начальница департамента государственного "Сенс Банк";
- Валентин Елизаров — подчиненный Микитася, руководитель ООО "Метробуд";
- Никита Тарковский — связан с Микитасем;
- Егор Меркулов — водитель Микитася, номинально руководитель ООО "Монтаж Сервис";
- Александр Остапенко — охранник Микитася, номинально директор ООО "Философия Девелопмент".
Версия следствия относительно ролей участников
Прокурор также озвучил версию САП относительно состава преступной организации и ролей ее участников. Саму организацию, по версии следствия, создали Микитась и Столар - не позднее 15 ноября 2024 года, о чем говорится в так называемом "понятийном соглашении".
Роли в группировке, по данным следствия, распределялись следующим образом: Ирина Мудра якобы оказывала влияние на Елену Ференс в отношении деятельности антирейдерской комиссии Минюста, Виктор Дубовик давал советы и указания относительно действий в комиссии, Василий Астион отвечал за судебное сопровождение решений в интересах участников группировки, а Валентин Елизаров координировал оперативную деятельность, давал указания фиктивным директорам, искал людей для оформления компаний и отвечал за отмывание денег в июне 2026 года.
Кроме того, по данным следствия, члены группировки привлекали и лиц, формально не входивших в нее - Тарковского, Меркулова и Остапенко.
Операция "Форест Гамп"
- Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса Президента.
- По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.
- Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладищенко.
- Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".
- В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
- Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудра подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
- 20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп" - вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.
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