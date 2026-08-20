Прокурор САП раскрыл имена всех фигурантов дел "Форест Гамп" и "Фемида". СПИСОК

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) назвал всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Предполагаемых участников преступной организации прокурор САП назвал на заседании, где выбирают меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю. Его подозревают в том, что он создал организацию и руководил ею, занимался рейдерством, легализовал деньги (150 млн грн) для уплаты залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко.

Полный список фигурантов

Прокурор назвал следующие имена:

Ирина Мудра — бывшая заместительница главы Офиса президента;

— бывшая заместительница главы Офиса президента; Виктор Дубовик — генеральный директор Директората по вопросам правовой политики ОП;

— генеральный директор Директората по вопросам правовой политики ОП; Елена Ференс — заместитель министра юстиции;

— заместитель министра юстиции; Максим Микитась — бывший народный депутат;

— бывший народный депутат; Вадим Столар — действующий народный депутат;

— действующий народный депутат; Василий Астион — бизнесмен, бывший депутат Днепропетровского облсовета;

— бизнесмен, бывший депутат Днепропетровского облсовета; Николай Гладишенко — бывший председатель Наблюдательного совета "Сенс Банк";

— бывший председатель Наблюдательного совета "Сенс Банк"; Олег Ступак — бывший председатель правления государственного "Сенс Банк";

— бывший председатель правления государственного "Сенс Банк"; Людмила Снигур — начальница департамента государственного "Сенс Банк";

— начальница департамента государственного "Сенс Банк"; Валентин Елизаров — подчиненный Микитася, руководитель ООО "Метробуд";

— подчиненный Микитася, руководитель ООО "Метробуд"; Никита Тарковский — связан с Микитасем;

— связан с Микитасем; Егор Меркулов — водитель Микитася, номинально руководитель ООО "Монтаж Сервис";

— водитель Микитася, номинально руководитель ООО "Монтаж Сервис"; Александр Остапенко — охранник Микитася, номинально директор ООО "Философия Девелопмент".

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Версия следствия относительно ролей участников

Прокурор также озвучил версию САП относительно состава преступной организации и ролей ее участников. Саму организацию, по версии следствия, создали Микитась и Столар - не позднее 15 ноября 2024 года, о чем говорится в так называемом "понятийном соглашении".

Роли в группировке, по данным следствия, распределялись следующим образом: Ирина Мудра якобы оказывала влияние на Елену Ференс в отношении деятельности антирейдерской комиссии Минюста, Виктор Дубовик давал советы и указания относительно действий в комиссии, Василий Астион отвечал за судебное сопровождение решений в интересах участников группировки, а Валентин Елизаров координировал оперативную деятельность, давал указания фиктивным директорам, искал людей для оформления компаний и отвечал за отмывание денег в июне 2026 года.

Кроме того, по данным следствия, члены группировки привлекали и лиц, формально не входивших в нее - Тарковского, Меркулова и Остапенко.

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Операция "Форест Гамп"

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса Президента.

По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.

Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладищенко.

Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".

В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудра подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.

20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп" - вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.

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