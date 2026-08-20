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Новости Операция Форест Гамп
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"С коррупцией не нужно бороться - ее нужно контролировать": разговор заместительницы главы ОП с экс-нардепом

Как в ОП относятся к борьбе с коррупцией? Записи НАБУ

Фигуранты дела "Форест Гамп" обсуждали невозможность получения информации в антикоррупционных органах и "противодействие коррупции".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новых записях, обнародованных НАБУ.

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Подробности

Так, на одной из записей участники преступной организации жаловались на невозможность получения информации в НАБУ и САП.

Поэтому они размышляют над тем, как можно контролировать систему противодействия коррупции.

Разговор происходит 31 января 2026 года между тогдашней заместительницей главы Офиса Президента и экс-депутатом.

Как в ОП относятся к борьбе с коррупцией? Записи НАБУ
Как в ОП относятся к борьбе с коррупцией? Записи НАБУ
Как в ОП относятся к борьбе с коррупцией? Записи НАБУ
Как в ОП относятся к борьбе с коррупцией? Записи НАБУ
Как в ОП относятся к борьбе с коррупцией? Записи НАБУ
Как в ОП относятся к борьбе с коррупцией? Записи НАБУ
Как в ОП относятся к борьбе с коррупцией? Записи НАБУ
Как в ОП относятся к борьбе с коррупцией? Записи НАБУ
Как в ОП относятся к борьбе с коррупцией? Записи НАБУ
Как в ОП относятся к борьбе с коррупцией? Записи НАБУ
Как в ОП относятся к борьбе с коррупцией? Записи НАБУ
Как в ОП относятся к борьбе с коррупцией? Записи НАБУ
Как в ОП относятся к борьбе с коррупцией? Записи НАБУ
 

Читайте: "Конец эпохи бедности": журналист Ткач опубликовал красноречивое фото на фоне расследования НАБУ "Форест Гамп". ФОТО

Операция "Форест Гамп"

  • Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса Президента.
  • По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.
  • Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладищенко.
  • Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".
  • В НАБУ позже сообщили, чторечь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
  • Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудра подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
  • 20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста

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Автор: 

НАБУ (4978) коррупция (7878) Офис Президента (1946)
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Топ комментарии
+22
І розказує все на кацапській мові...ви думаєте ворог не тільки на рашці а і всередині влади? Нарід як воно ваш вирок? Подобається? Купка погані присосалася до грошових потоків з Європи і грабує масштабно і нахабно а всіх інших за дешево в окоп.
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20.08.2026 14:15 Ответить
+20
Це новий слоган команди Шашличного і СН
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20.08.2026 14:13 Ответить
+19
https://t.me/zelyazradnik/69364 Адвокат Масі Внайом повідомив, що захищатиме Мудру в суді.
https://t.me/zelyazradnik/69364 Баблішко в Іринки імєєця, а пуштун єто дєло любить 💰
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20.08.2026 14:15 Ответить

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