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"С коррупцией не нужно бороться - ее нужно контролировать": разговор заместительницы главы ОП с экс-нардепом
Фигуранты дела "Форест Гамп" обсуждали невозможность получения информации в антикоррупционных органах и "противодействие коррупции".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новых записях, обнародованных НАБУ.
Подробности
Так, на одной из записей участники преступной организации жаловались на невозможность получения информации в НАБУ и САП.
Поэтому они размышляют над тем, как можно контролировать систему противодействия коррупции.
Разговор происходит 31 января 2026 года между тогдашней заместительницей главы Офиса Президента и экс-депутатом.
Операция "Форест Гамп"
- Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса Президента.
- По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.
- Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладищенко.
- Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".
- В НАБУ позже сообщили, чторечь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
- Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудра подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
- 20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста
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