"С коррупцией не нужно бороться - ее нужно контролировать": разговор заместительницы главы ОП с экс-нардепом

Фигуранты дела "Форест Гамп" обсуждали невозможность получения информации в антикоррупционных органах и "противодействие коррупции".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новых записях, обнародованных НАБУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Так, на одной из записей участники преступной организации жаловались на невозможность получения информации в НАБУ и САП.

Поэтому они размышляют над тем, как можно контролировать систему противодействия коррупции.

Разговор происходит 31 января 2026 года между тогдашней заместительницей главы Офиса Президента и экс-депутатом.





























Читайте: "Конец эпохи бедности": журналист Ткач опубликовал красноречивое фото на фоне расследования НАБУ "Форест Гамп". ФОТО

Операция "Форест Гамп"

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса Президента.

По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.

Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладищенко.

Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".

В НАБУ позже сообщили, чторечь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудра подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.

20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста

Читайте также: Мудра подтвердила вручение подозрения: "Спокойно готовлюсь к суду, буду защищаться законными средствами"