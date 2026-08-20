5 043 48
"С коррупцией не надо бороться - её надо контролировать": розмова заступниці керівника ОП з екснардепом
Фігуранти справи "Форест Гамп" обговорювали неможливість отримання інформації в антикорупційних органах та "протидію корупції".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на нових записах, оприлюднених НАБУ.
Подробиці
Так, на одному із записів учасники злочинної організації скаржилися на неможливість отримання інформації в НАБУ та САП.
Тому розмірковують над тим, як можна контролювати систему протидії корупції.
Розмова відбувається 31 січня 2026 року між тодішньою заступницею керівника Офісу Президента та екснардепом.
Операція "Форест Гамп"
- Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
- За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
- Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладищенка.
- Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
- У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.
- Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.
- 20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://t.me/zelyazradnik/69364 Баблішко в Іринки імєєця, а пуштун єто дєло любить 💰