"С коррупцией не надо бороться - её надо контролировать": розмова заступниці керівника ОП з екснардепом

Фігуранти справи "Форест Гамп" обговорювали неможливість отримання інформації в антикорупційних органах та "протидію корупції".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на нових записах, оприлюднених НАБУ.

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Подробиці

Так, на одному із записів учасники злочинної організації скаржилися на неможливість отримання інформації в НАБУ та САП.

Тому розмірковують над тим, як можна контролювати систему протидії корупції.

Розмова відбувається 31 січня 2026 року між тодішньою заступницею керівника Офісу Президента та екснардепом.





























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Операція "Форест Гамп"

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.

За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.

Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладищенка.

Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".

У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.

Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.

20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту

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