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Новини Операція Форест Гамп
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"С коррупцией не надо бороться - её надо контролировать": розмова заступниці керівника ОП з екснардепом

Як в ОП ставляться до боротьби з корупцією? Записи НАБУ

Фігуранти справи "Форест Гамп" обговорювали неможливість отримання інформації в антикорупційних органах та "протидію корупції".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на нових записах, оприлюднених НАБУ.

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Подробиці

Так, на одному із записів учасники злочинної організації скаржилися на неможливість отримання інформації в НАБУ та САП.

Тому розмірковують над тим, як можна контролювати систему протидії корупції.

Розмова відбувається 31 січня 2026 року між тодішньою заступницею керівника Офісу Президента та екснардепом.

Як в ОП ставляться до боротьби з корупцією? Записи НАБУ
Як в ОП ставляться до боротьби з корупцією? Записи НАБУ
Як в ОП ставляться до боротьби з корупцією? Записи НАБУ
Як в ОП ставляться до боротьби з корупцією? Записи НАБУ
Як в ОП ставляться до боротьби з корупцією? Записи НАБУ
Як в ОП ставляться до боротьби з корупцією? Записи НАБУ
Як в ОП ставляться до боротьби з корупцією? Записи НАБУ
Як в ОП ставляться до боротьби з корупцією? Записи НАБУ
Як в ОП ставляться до боротьби з корупцією? Записи НАБУ
Як в ОП ставляться до боротьби з корупцією? Записи НАБУ
Як в ОП ставляться до боротьби з корупцією? Записи НАБУ
Як в ОП ставляться до боротьби з корупцією? Записи НАБУ
Як в ОП ставляться до боротьби з корупцією? Записи НАБУ
 

Читайте: "Кінець епохи бідності": журналіст Ткач опублікував промовисте фото на тлі розслідування НАБУ "Форест Гамп". ФОТО

Операція "Форест Гамп"

  • Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
  • За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
  • Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладищенка.
  • Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
  • У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.
  • Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.
  • 20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту

Також читайте: Мудра підтвердила вручення підозри: "Спокійно готуюся до суду, захищатимусь в правовий спосіб"

Автор: 

НАБУ (4455) корупція (3624) Офіс Президента (2011)
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Топ коментарі
+17
https://t.me/zelyazradnik/69364 Адвокат Масі Внайом повідомив, що захищатиме Мудру в суді.
https://t.me/zelyazradnik/69364 Баблішко в Іринки імєєця, а пуштун єто дєло любить 💰
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20.08.2026 14:15 Відповісти
+17
І розказує все на кацапській мові...ви думаєте ворог не тільки на рашці а і всередині влади? Нарід як воно ваш вирок? Подобається? Купка погані присосалася до грошових потоків з Європи і грабує масштабно і нахабно а всіх інших за дешево в окоп.
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20.08.2026 14:15 Відповісти
+16
Це новий слоган команди Шашличного і СН
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20.08.2026 14:13 Відповісти

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