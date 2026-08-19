"Кінець епохи бідності": журналіст Ткач опублікував промовисте фото на тлі розслідування НАБУ "Форест Гамп". ФОТО

Журналіст-розслідувач Михайло Ткач опублікував у соцмережах два знімки, іронічно поєднавши передвиборче гасло Володимира Зеленського на президентських виборах 2019 року з матеріалами гучного розслідування НАБУ та САП під назвою "Форест Гамп".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис журналіста в соцмережі фейсбук.

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На першому фото зображено борд із гаслом передвиборчої кампанії Володимира Зеленського — "Кінець епохи бідності. 21 квітня 2019".

На другому знімку — кадр із відеозапису матеріалів НАБУ в межах спецоперації "Форрест Гамп". На ньому зафіксовано фрагмент розшифровки розмови за участю довіреної особи одного з фігурантів, де йдеться про передачу готівки: "Ну, там 4 мешка".

Фото: Facebook-сторінка Михайла Ткача

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Операція "Форест Гамп"

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.

За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.

Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладищенка.

Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".

У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас".

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