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Операція "Форест Гамп": Рада викликає Пишного на засідання через ситуацію з "Сенс банком"
Український парламент підтримав ініціативу нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка щодо виклику на засідання голови Нацбанку Андрія Пишного у четвер, 20 серпня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Що вирішила Рада?
Так, рішення викликати голову центробанку на 11:00 20 серпня для звітування справ "Сенс банку" підтримали 160 нардепів.
Проте нардепи не підтримали виклик на 11:10 в Раду міністра фінансів Сергія Марченка.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
- За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
- Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладищенка.
Топ коментарі
+8 Viktor Sabadash #583285
показати весь коментар19.08.2026 14:06 Відповісти Посилання
+7 Виктор Ле #550890
показати весь коментар19.08.2026 14:07 Відповісти Посилання
+6 Дзядзьо Добрий
показати весь коментар19.08.2026 14:49 Відповісти Посилання
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