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Новини Операція Форест Гамп
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Операція "Форест Гамп": Рада викликає Пишного на засідання через ситуацію з "Сенс банком"

сенс банк

Український парламент підтримав ініціативу нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка щодо виклику на засідання голови Нацбанку Андрія Пишного у четвер, 20 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Що вирішила Рада?

Так, рішення викликати голову центробанку на 11:00 20 серпня для звітування справ "Сенс банку" підтримали 160 нардепів.

Проте нардепи не підтримали виклик на 11:10 в Раду міністра фінансів Сергія Марченка.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
  • За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
  • Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладищенка.

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Автор: 

ВР (11571) Пишний Андрій (118) Сенс Банк (31)
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Топ коментарі
+8
а хвіліпьку проніна - нє?
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19.08.2026 14:06 Відповісти
+7
От цікаво Пронін нічого не бачив? Відмивання 160 млн.? Тому Гундосий крадій його і тримає.
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19.08.2026 14:07 Відповісти
+6
Якщо Пишний не "замочить" Укрпошта-банк, то смілянський побудує такий банк-пральню, що вся ньюйороська мафія собі лікті обгризе.
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19.08.2026 14:49 Відповісти

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