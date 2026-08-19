Операція "Форест Гамп": Рада викликає Пишного на засідання через ситуацію з "Сенс банком"

Український парламент підтримав ініціативу нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка щодо виклику на засідання голови Нацбанку Андрія Пишного у четвер, 20 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Що вирішила Рада?

Так, рішення викликати голову центробанку на 11:00 20 серпня для звітування справ "Сенс банку" підтримали 160 нардепів.

Проте нардепи не підтримали виклик на 11:10 в Раду міністра фінансів Сергія Марченка.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.

За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.

Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладищенка.

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