Операция "Форест Гамп": Рада вызывает Пышного на заседание из-за ситуации с "Сенс-банком"

Украинский парламент поддержал инициативу народного депутата от партии "Голос" Ярослава Железняка о вызове на заседание главы Нацбанка Андрея Пышного в четверг, 20 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Что решила Рада?

Так, решение вызвать главу центробанка на 11:00 20 августа для отчета поделу "Сенс-банка" поддержали 160 народных депутатов.

Однако народные депутаты не поддержали вызов в Раду в 11:10 министра финансов Сергея Марченко.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса президента.

По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.

Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладищенко.

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