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Новости Операция Форест Гамп
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Операция "Форест Гамп": Рада вызывает Пышного на заседание из-за ситуации с "Сенс-банком"

сенс банк

Украинский парламент поддержал инициативу народного депутата от партии "Голос" Ярослава Железняка о вызове на заседание главы Нацбанка Андрея Пышного в четверг, 20 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Что решила Рада?

Так, решение вызвать главу центробанка на 11:00 20 августа для отчета поделу "Сенс-банка" поддержали 160 народных депутатов.

Однако народные депутаты не поддержали вызов в Раду в 11:10 министра финансов Сергея Марченко.

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса президента.
  • По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.
  • Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладищенко.

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Автор: 

ВР (28344) Пышный Андрей (108) Сенс Банк (12)
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Топ комментарии
+7
а хвіліпьку проніна - нє?
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19.08.2026 14:06 Ответить
+5
От цікаво Пронін нічого не бачив? Відмивання 160 млн.? Тому Гундосий крадій його і тримає.
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19.08.2026 14:07 Ответить
+4
Хто ж його посадить? Він же пам'ятник!
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19.08.2026 14:11 Ответить

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