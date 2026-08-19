2 799 28
Операция "Форест Гамп": Рада вызывает Пышного на заседание из-за ситуации с "Сенс-банком"
Украинский парламент поддержал инициативу народного депутата от партии "Голос" Ярослава Железняка о вызове на заседание главы Нацбанка Андрея Пышного в четверг, 20 августа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Что решила Рада?
Так, решение вызвать главу центробанка на 11:00 20 августа для отчета поделу "Сенс-банка" поддержали 160 народных депутатов.
Однако народные депутаты не поддержали вызов в Раду в 11:10 министра финансов Сергея Марченко.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса президента.
- По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.
- Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладищенко.
Топ комментарии
+7 Viktor Sabadash #583285
показать весь комментарий19.08.2026 14:06 Ответить Ссылка
+5 Виктор Ле #550890
показать весь комментарий19.08.2026 14:07 Ответить Ссылка
+4 Амандрапапупа
показать весь комментарий19.08.2026 14:11 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль