"Конец эпохи бедности": журналист Ткач опубликовал красноречивое фото на фоне расследования НАБУ "Форрест Гамп". ФОТО

Журналист-расследователь Михаил Ткач опубликовал в соцсетях два снимка, иронично соединив предвыборный лозунг Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 года с материалами громкого расследования НАБУ и САП под названием "Форрест Гамп".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост журналиста в социальной сети Facebook.

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На первом фото изображен борд с лозунгом предвыборной кампании Владимира Зеленского — "Конец эпохи бедности. 21 апреля 2019".

На втором снимке — кадр из видеозаписи материалов НАБУ в рамках спецоперации "Форрест Гамп". На нем запечатлен фрагмент расшифровки разговора с участием доверенного лица одного из фигурантов, где речь идет о передаче наличных: "Ну, там 4 мешка".

Фото: страница Михаила Ткача в Facebook

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Операция "Форест Гамп"

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса Президента.

По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.

Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладищенко.

Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форрест Гамп".

В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

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