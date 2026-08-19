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"Конец эпохи бедности": журналист Ткач опубликовал красноречивое фото на фоне расследования НАБУ "Форрест Гамп". ФОТО
Журналист-расследователь Михаил Ткач опубликовал в соцсетях два снимка, иронично соединив предвыборный лозунг Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 года с материалами громкого расследования НАБУ и САП под названием "Форрест Гамп".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост журналиста в социальной сети Facebook.
На первом фото изображен борд с лозунгом предвыборной кампании Владимира Зеленского — "Конец эпохи бедности. 21 апреля 2019".
На втором снимке — кадр из видеозаписи материалов НАБУ в рамках спецоперации "Форрест Гамп". На нем запечатлен фрагмент расшифровки разговора с участием доверенного лица одного из фигурантов, где речь идет о передаче наличных: "Ну, там 4 мешка".
Операция "Форест Гамп"
- Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса Президента.
- По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.
- Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладищенко.
- Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форрест Гамп".
- В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
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