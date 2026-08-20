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Новости Операция Форест Гамп
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Микитасю выбирают меру пресечения: САП просит арест с залогом в 200 млн грн. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Операция "Форест Гамп": ВАКС выбирает меру пресечения для Микитася

Высший антикоррупционный суд определяет меру пресечения в отношении экс-депутата Максима Микитася, фигурирующего в деле "Форест Гамп".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Прокурор просит избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 200 млн грн.

Список фигурантов

По словам стороны обвинения, в состав преступной организации, организованной и образованной Столаром и Микитасем вошли:

  • Ирина Мудра, бывшая заместительница руководителя Офиса Президента;
  • Виктор Дубовик, генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента;
  • Елена Ференс, заместитель министра юстиции;
  • Василий Астион, бизнесмен, бывший депутат Днепропетровского облсовета;
  • Николай Гладищенко, бывший председатель правления государственного "Сенс Банк";
  • Олег Ступак, бывший председатель правления государственного "Сенс Банк";
  • Людмила Снигур, начальница департамента государственного "Сенс Банк";
  • Валентин Елизаров (подчиненный Микитася, руководитель ООО "Метробуд");
  • Никита Тарковский (связан с Микитасем);
  • Егор Меркулов (водитель Микитася, номинально руководитель ООО "Монтаж Сервис");
  • Александр Остапенко (охранник Микитася, номинально директор ООО "Философия Девелопмент").

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По данным САП, не позднее 15 ноября 2024 года Микитась и Столар создали преступную организацию и заключили "понятийное соглашение".

В то же время, отметил прокурор, Ирина Мудра оказала влияние на замминистра юстиции Елену Ференс в вопросах работы антирейдерской комиссии Минюста. В то же время, Виктор Дубовик советовал и давал указания в этой комиссии. В то же время Василий Астион отвечал за сопровождение решений в судах.

Елизаров координировал операционную деятельность, подыскивал лиц для оформления предприятий и участвовал в легализации средств в июне 2026 года.

В то же время представители Sense Bank Гладищенко, Ступак и Снигур, по версии САП, способствовали легализации средств.

Операция "Форест Гамп"

  • Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса Президента.
  • По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.
  • Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладищенко.
  • Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".
  • В НАБУ позже сообщили, чторечь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
  • Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудра подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
  • 20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста

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Автор: 

Антикоррупционный суд (1477) Микитась Максим (156) мера пресечения (696)
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Топ комментарии
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Як так вийшло, що все сміття і лайно, яке є в Україні опинилося в оточенні Голобородька'?
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20.08.2026 15:39 Ответить
+13
.обарь Мудрої непотопляємий. В нього вже стільки підозр і на свободі.
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20.08.2026 15:41 Ответить
+12
Аху**ть. 4 ляма євро застави для ушльопка, який вже настільки замазався, наскільки можливо. Для нього ті 4 ляма - це гроші на кишенькові розтрати на місяць .
Друзям - все, іншим - закон. ****** зелено-ригональна шобла...
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20.08.2026 15:45 Ответить

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