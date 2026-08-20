Микитасю выбирают меру пресечения: САП просит арест с залогом в 200 млн грн. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Высший антикоррупционный суд определяет меру пресечения в отношении экс-депутата Максима Микитася, фигурирующего в деле "Форест Гамп".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Прокурор просит избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 200 млн грн.
Список фигурантов
По словам стороны обвинения, в состав преступной организации, организованной и образованной Столаром и Микитасем вошли:
- Ирина Мудра, бывшая заместительница руководителя Офиса Президента;
- Виктор Дубовик, генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента;
- Елена Ференс, заместитель министра юстиции;
- Василий Астион, бизнесмен, бывший депутат Днепропетровского облсовета;
- Николай Гладищенко, бывший председатель правления государственного "Сенс Банк";
- Олег Ступак, бывший председатель правления государственного "Сенс Банк";
- Людмила Снигур, начальница департамента государственного "Сенс Банк";
- Валентин Елизаров (подчиненный Микитася, руководитель ООО "Метробуд");
- Никита Тарковский (связан с Микитасем);
- Егор Меркулов (водитель Микитася, номинально руководитель ООО "Монтаж Сервис");
- Александр Остапенко (охранник Микитася, номинально директор ООО "Философия Девелопмент").
По данным САП, не позднее 15 ноября 2024 года Микитась и Столар создали преступную организацию и заключили "понятийное соглашение".
В то же время, отметил прокурор, Ирина Мудра оказала влияние на замминистра юстиции Елену Ференс в вопросах работы антирейдерской комиссии Минюста. В то же время, Виктор Дубовик советовал и давал указания в этой комиссии. В то же время Василий Астион отвечал за сопровождение решений в судах.
Елизаров координировал операционную деятельность, подыскивал лиц для оформления предприятий и участвовал в легализации средств в июне 2026 года.
В то же время представители Sense Bank Гладищенко, Ступак и Снигур, по версии САП, способствовали легализации средств.
Операция "Форест Гамп"
- Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса Президента.
- По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.
- Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладищенко.
- Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".
- В НАБУ позже сообщили, чторечь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
- Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудра подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
- 20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Друзям - все, іншим - закон. ****** зелено-ригональна шобла...