Микитасю выбирают меру пресечения: САП просит арест с залогом в 200 млн грн. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Высший антикоррупционный суд определяет меру пресечения в отношении экс-депутата Максима Микитася, фигурирующего в деле "Форест Гамп".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Прокурор просит избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 200 млн грн.

Список фигурантов

По словам стороны обвинения, в состав преступной организации, организованной и образованной Столаром и Микитасем вошли:

Ирина Мудра, бывшая заместительница руководителя Офиса Президента;

Виктор Дубовик, генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента;

Елена Ференс, заместитель министра юстиции;

Василий Астион, бизнесмен, бывший депутат Днепропетровского облсовета;

Николай Гладищенко, бывший председатель правления государственного "Сенс Банк";

Олег Ступак, бывший председатель правления государственного "Сенс Банк";

Людмила Снигур, начальница департамента государственного "Сенс Банк";

Валентин Елизаров (подчиненный Микитася, руководитель ООО "Метробуд");

Никита Тарковский (связан с Микитасем);

Егор Меркулов (водитель Микитася, номинально руководитель ООО "Монтаж Сервис");

Александр Остапенко (охранник Микитася, номинально директор ООО "Философия Девелопмент").

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По данным САП, не позднее 15 ноября 2024 года Микитась и Столар создали преступную организацию и заключили "понятийное соглашение".

В то же время, отметил прокурор, Ирина Мудра оказала влияние на замминистра юстиции Елену Ференс в вопросах работы антирейдерской комиссии Минюста. В то же время, Виктор Дубовик советовал и давал указания в этой комиссии. В то же время Василий Астион отвечал за сопровождение решений в судах.

Елизаров координировал операционную деятельность, подыскивал лиц для оформления предприятий и участвовал в легализации средств в июне 2026 года.

В то же время представители Sense Bank Гладищенко, Ступак и Снигур, по версии САП, способствовали легализации средств.

Операция "Форест Гамп"

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса Президента.

По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.

Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладищенко.

Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".

В НАБУ позже сообщили, чторечь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудра подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.

20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста

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