Зеленский не сказал ни слова об очередном коррупционном скандале в ОП, - Шабунин
Президент Владимир Зеленский до сих пор не прокомментировал операцию НАБУ "Форест Гамп", в рамках которой было предъявлено подозрение заместителю главы ОП Ирине Мудрой.
Об этом сообщил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.
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"Зеленский ни слова не сказал об очередном коррупционном скандале в ОП. Да и зачем? Просто НАБУ/САП задержали топ-чиновницу офиса Зеленского за отмывание 150 миллионов на залог для коррумпированного министра Зеленского.
Не царское это дело - подданным что-то объяснять (тем более извиняться). "Я никому ничего не должен!" (с)
А что вы ему - царю - сделаете, если выборов еще годами не будет? Как нам - украинцам - заставить Зеленского работать на Украину, а не на кооператив "Династия"?
На улицу? Или еще несколько лет терпеть этот коррупционный ад Зеленского и компании?" - отметил он.
Операция "Форест Гамп"
- Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса президента.
- По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой.
- Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладищенко.
- Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".
- В НАБУ позже сообщили, чторечь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
- Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудра подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
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