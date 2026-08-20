Зеленский не сказал ни слова об очередном коррупционном скандале в ОП, - Шабунин

Президент Владимир Зеленский до сих пор не прокомментировал операцию НАБУ "Форест Гамп", в рамках которой было предъявлено подозрение заместителю главы ОП Ирине Мудрой.

Об этом сообщил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Зеленский ни слова не сказал об очередном коррупционном скандале в ОП. Да и зачем? Просто НАБУ/САП задержали топ-чиновницу офиса Зеленского за отмывание 150 миллионов на залог для коррумпированного министра Зеленского.

Не царское это дело - подданным что-то объяснять (тем более извиняться). "Я никому ничего не должен!" (с)

А что вы ему - царю - сделаете, если выборов еще годами не будет? Как нам - украинцам - заставить Зеленского работать на Украину, а не на кооператив "Династия"?

На улицу? Или еще несколько лет терпеть этот коррупционный ад Зеленского и компании?" - отметил он.

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Операция "Форест Гамп"

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса президента.

По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой.

Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладищенко.

Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".

В НАБУ позже сообщили, чторечь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудра подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.

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