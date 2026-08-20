Зеленський не сказав ні слова про чергову корупцію в ОП, - Шабунін

Президент Володимир Зеленський досі не прокоментував операцію НАБУ "Форест Гамп", в рамках якої повідомили про підозру заступниці керівника ОП Ірині Мудрій.

Про це повідомив голова правління ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Зеленський жодного слова не сказав про чергове корупційне пекло в ОП. А й справді, навіщо? Просто НАБУ/САП прийняли топ-чиновницю офісу Зеленського за відмивання 150 мільйонів на заставу для корумпованого міністра Зеленського.

Не царське це діло підданим щось пояснювати (тим більше вибачатися). "Я нікому нічєго нє должен!" (с)

А що ви йому - царьку - зробите, якщо виборів ще роками не буде? Як нам - українцям - змусити Зеленського працювати на Україну, а не на кооператив Династія?

Вулицею? Чи ще кілька років терпіти це корупційне пекло Зеленського і ко?" - зазначив він.

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Операція "Форест Гамп"

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.

За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.

Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладищенка.

Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".

У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.

Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.

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