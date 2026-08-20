НБУ вимагає припинити повноваження голови наглядової ради "Сенс Банку" Гладишенка

Національний банк України вимагає припинити повноваження голови наглядової ради державного "Сенс Банку" Миколи Гладишенка. Регулятор також перевірить колективну придатність усього складу наглядової ради.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вночі 20 серпня повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

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"Комітет Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків ухвалив рішення про невідповідність голови наглядової ради "Сенс Банку" Миколи Гладишенка встановленим законодавством вимогам щодо незалежності.

Це означає, що Микола Гладишенко не може бути членом наглядової ради, а його повноваження мають бути припинені. Йдеться саме про припинення, а не відсторонення", - йдеться в повідомленні.

Пишний зазначив, що НБУ також висунув акціонеру банку вимогу невідкладно припинити повноваження Гладишенка та обрати нового члена наглядової ради.

Що передувало рішенню

Після оприлюднення у травні 2026 року матеріалів, відомих як "плівки Міндіча", Нацбанк розпочав перевірку відповідності Гладишенка критеріям незалежності.

Пишний зазначив, що оприлюднених на той момент матеріалів було недостатньо для ухвалення рішення. Тому НБУ двічі звертався до НАБУ та САП із проханням надати матеріали досудового розслідування, однак правоохоронці не могли їх передати через обмеження, пов'язані з розслідуванням.

На час перевірки Гладишенко за власною ініціативою самоусунувся від виконання повноважень.

"Ситуація змінилася сьогодні, коли НАБУ оприлюднило у своїх офіційних каналах відеоматеріали щодо операції "Форест Гамп". Вони містять важливі факти та інформацію з матеріалів досудового розслідування, що стосуються "Сенс Банку" та його посадових осіб.

Після отримання нової публічної інформації Комітет невідкладно провів її оцінку в межах уже відкритого адміністративного провадження. За результатами цієї роботи Комітет дійшов висновку про наявність достатніх підстав для визнання голови наглядової ради "Сенс Банку" таким, що не відповідає встановленим законодавством вимогам щодо незалежності", - написав Пишний.

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НБУ перевірить усю наглядову раду

За результатами оцінки регулятор дійшов висновку, що є достатні підстави визнати Гладишенка таким, що не відповідає вимогам щодо незалежності.

Водночас НБУ відкрив окреме адміністративне провадження щодо оцінки колективної придатності наглядової ради "Сенс Банку".

"Оприлюднені матеріали дають підстави вважати, що самоусунення Миколи Гладишенка мало лише формальний характер і фактично він продовжував впливати на діяльність банку.

Неспроможність наглядової ради належно відреагувати на цю ситуацію ставить під сумнів здатність її членів забезпечувати належний контроль за діяльністю банку та ефективно виконувати покладені на них функції", - зазнаив Пишний.

Операція "Форест Гамп"

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.

За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.

Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладищенка.

Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".

У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.

Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.

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