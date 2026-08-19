Уряд відсторонив голову наглядової ради "Сенс Банку" на тлі розслідування НАБУ, - Корецький

Уряд ухвалив рішення відсторонити голову наглядової ради державного "Сенс Банк" Миколу Гладишенка, а також ініціював відсторонення голови правління банку Олексія Ступака.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція Кабміну

Глава уряду наголосив, що інші посадові особи банку, які фігурують у матеріалах досудового розслідування повинні понести аналогічну відповідальність.

"Оприлюднені антикорупційними органами факти потребують належної оцінки та не можуть залишатися без реакції. Довіра є принциповою умовою роботи до державної фінансової установи", - наголосив Корецький.

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Операція "Форест Гамп"

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.

За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.

Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладищенка.

Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".

У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.

Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.

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