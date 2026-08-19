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Правительство отстранило председателя наблюдательного совета "Сенс Банка" Гладышенко на фоне расследования НАБУ, - Корецкий
Правительство приняло решение отстранить председателя наблюдательного совета государственного "Сенс Банк" Николая Гладышенко, а также инициировало отстранение председателя правления банка.
Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает Цензор.НЕТ.
Реакция Кабмина
Глава правительства подчеркнул, что другие должностные лица банка, фигурирующие в материалах досудебного расследования, должны понести аналогичную ответственность.
"Обнародованные антикоррупционными органами факты требуют надлежащей оценки и не могут оставаться без реакции. Доверие является принципиальным условием работы государственного финансового учреждения", — подчеркнул Корецкий.
Операция "Форрест Гамп"
- Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса Президента.
- По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.
- Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладищенко.
- Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форрест Гамп".
- В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
- Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудра подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
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