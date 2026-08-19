Правительство отстранило председателя наблюдательного совета "Сенс Банка" Гладышенко на фоне расследования НАБУ, - Корецкий

Правительство приняло решение отстранить председателя наблюдательного совета государственного "Сенс Банк" Николая Гладышенко, а также инициировало отстранение председателя правления банка.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает Цензор.НЕТ.

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Реакция Кабмина

Глава правительства подчеркнул, что другие должностные лица банка, фигурирующие в материалах досудебного расследования, должны понести аналогичную ответственность.

"Обнародованные антикоррупционными органами факты требуют надлежащей оценки и не могут оставаться без реакции. Доверие является принципиальным условием работы государственного финансового учреждения", — подчеркнул Корецкий.

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Операция "Форрест Гамп"

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса Президента.

По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.

Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладищенко.

Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форрест Гамп".

В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудра подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.

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