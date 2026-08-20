НБУ требует отстранить от должности председателя наблюдательного совета "Сенс Банка" Гладышенко

Национальный банк Украины требует отстранить от должности председателя наблюдательного совета государственного "Сенс Банка" Николая Гладышенко. Регулятор также проверит профессиональную пригодность всего состава наблюдательного совета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом ночью 20 августа сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Комитет Национального банка по вопросам надзора и регулирования деятельности банков принял решение о несоответствии председателя наблюдательного совета "Сенс Банка" Николая Гладышенко установленным законодательством требованиям относительно независимости.

Это означает, что Николай Гладышенко не может быть членом наблюдательного совета, а его полномочия должны быть прекращены. Речь идет именно о прекращении, а не об отстранении", — говорится в сообщении.

Пышный отметил, что НБУ также предъявил акционеру банка требование безотлагательно прекратить полномочия Гладишенко и избрать нового члена наблюдательного совета.

Что предшествовало решению

После обнародования в мае 2026 года материалов, известных как "пленки Миндича", Нацбанк начал проверку соответствия Гладышенко критериям независимости.

Пышный отметил, что обнародованных на тот момент материалов было недостаточно для принятия решения. Поэтому НБУ дважды обращался в НАБУ и САП с просьбой предоставить материалы досудебного расследования, однако правоохранительные органы не могли их передать из-за ограничений, связанных с расследованием.

На время проверки Гладышенко по собственной инициативе самоустранился от исполнения полномочий.

"Ситуация изменилась сегодня, когда НАБУ обнародовало в своих официальных каналах видеоматериалы по операции "Форест Гамп". Они содержат важные факты и информацию из материалов досудебного расследования, касающихся "Сенс Банка" и его должностных лиц.

После получения новой публичной информации Комитет незамедлительно провел ее оценку в рамках уже открытого административного производства. По результатам этой работы Комитет пришел к выводу о наличии достаточных оснований для признания председателя наблюдательного совета "Сенс Банка" несоответствующим установленным законодательством требованиям относительно независимости", - написал Пышный.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство отстранило председателя наблюдательного совета "Сенс Банка" Гладишенко на фоне расследования НАБУ, - Корецкий

НБУ проверит весь наблюдательный совет

По результатам оценки регулятор пришел к выводу, что имеются достаточные основания признать Гладышенко несоответствующим требованиям независимости.

В то же время НБУ возбудил отдельное административное производство по оценке коллективной пригодности наблюдательного совета "Сенс Банка".

"Обнародованные материалы дают основания полагать, что самоотстранение Николая Гладышенко носило лишь формальный характер и фактически он продолжал влиять на деятельность банка.

Неспособность наблюдательного совета должным образом отреагировать на эту ситуацию ставит под сомнение способность его членов обеспечивать надлежащий контроль за деятельностью банка и эффективно выполнять возложенные на них функции", - отметил Пышный.

Операция "Форест Гамп"

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников ОП.

По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.

Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладышенко.

Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".

В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудра подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Микитась был дома у Мудрой, когда НАБУ и САП пришли к ней с обысками, - СМИ