Микитасю обирають запобіжний захід: САП просить арешт із заставою у 200 млн грн. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Вищий антикорупційни суд обирає запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю, який фігурує у справі "Форест Гамп".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

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Подробиці

Прокурор просить обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою в 200 млн грн.

Перелік фігурантів

За словами сторони обвинувачення, до складу злочинної організації, організованої та утвореної Столаром та Микитасем увійшли:

Ірина Мудра, ексзаступниця керівника Офісу Президента;

Олена Ференс, заступниця міністра юстиції;

Віктор Дубовик, керівник Департаменту з питань правової політики Офісу Президента;

Василь Астіон, бізнесмен, ексдепутат Дніпропетровської облради;

Валентин Єлізаров (підлеглий Микитася, керівник ТОВ "Метробуд");

Микола Гладищенко, колишній голова правління державного "Сенс Банк";

Олег Ступак, колишній голова правління державного "Сенс Банк";

Людмила Снігур, начальниця департаменту державного "Сенс Банк";

Микита Тарковський (пов’язаний з Микитасем);

Єгор Меркулов (водій Микитася, номінально керівник ТОВ "Монтаж Сервіс");

Олександр Остапенко (охоронець Микитася, номінально директор ТОВ "Філософія Девелопмент").

За даними САП, не пізніше 15 листопада 2024 року Микитась та Столар створили злочинну організацію та уклали "понятійну угоду".

Водночас, зауважив прокурор, Ірина Мудра мала вплив на заступницю міністра юстиції Олену Ференс у питаннях роботи антирейдерської комісії Мін'юсту. Водночас Віктор Дубовик радив та давав вказівки у цій комісії. Водночас Василь Астіон відповідав за супровід рішень в судах.

Єлізаров координував операційну діяльність, підшукував осіб для оформлення підприємств та брав участь у легалізації коштів у червні 2026 року.

Водночас представники Sense Bank Гладищенко, Ступак та Снігур, за версією САП, сприяли легалізації коштів.

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Операція "Форест Гамп"

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.

За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.

Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладищенка.

Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".

У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.

Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.

20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту

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