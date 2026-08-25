"Ну чего ты кислая такая? Я тебе оставил почти $4 млн": САП в суде раскрыла разговоры Мудрой и Микитася

24 августа ВАКС продолжил рассмотрение вопроса о мере пресечения в отношении бывшей заместительницы главы Офиса президента Ирины Мудрой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом напоминает ЦПК.

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Меры конспирации между Микитасем и Мудрой

Как отмечается, прокурор САП начал с того, что перечислил меры конспирации, которые применялись экс-нардепом Микитасем и Мудрой.

В частности, по данным следствия, они уничтожали информацию в телефонах и документы, имеющие отношение к делу, использовали зарубежные номера и различные мессенджеры.

"Порви ее, порви. А что, если с обыском, вдруг, не дай Бог, придут? Спрячь ее где-нибудь. Порви и выброси в окно. И Threema нужно удалить и заново установить", - сказал он Мудрой.

Далее прокурор процитировал разговор между Микитасем и Мудрой:

Микитась: Ну, я порвал то, что ты говорила порвать. Береженого Бог бережет.

Мудрая: А телефон не будем покупать новый? Дождемся выхода 18-го (iPhone?).

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Доходы Мудрой

Прокурор также перечислил доходы, которые задекларировала Мудрая. При этом он привел один из разговоров между Микитасем и Мудрой: "Ну чего ты кислая такая? Блин, я тебе оставил почти 4 млн долларов по "Укрбуду"".

Он также процитировал разговор, из которого следует, что Мудрая, помимо зарплаты, ежемесячно получала 20 тысяч долларов непонятного происхождения. А в январе 2026 года она якобы отмечает, что получила уже 30 тысяч долларов.

В другом разговоре Мудра и Микитась упоминают, что у нее есть купленная квартира, однако официальные доходы не позволяют приобрести эту квартиру. По словам прокурора, они думали, на кого переоформить это имущество.

Далее прокурор САП привел разговор Микитася с Мудрой, касающийся автомобиля Range Rover за 120 тысяч евро. Им, по данным следствия, пользовалась Мудрая, хотя его нет в декларации.

В одном из разговоров Мудрая и Микитась советуются, как задекларировать украшения, которых нет в декларации. Речь идет об украшениях Bvlgari и Van Cleef, которые, кстати, были изъяты во время обысков. Кроме того, из разговоров следует, что Мудрая получила замечание по поводу дорогих драгоценностей, которые она носит на рабочем месте в Офисе президента и привлекает из-за них к себе лишнее внимание.

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Прокурор САП отметил, что Микитась и Мудрая также обсуждали возможные операции, которые оправдали бы появление у нее солидных финансовых сбережений.

Речь идет о возможном оформлении фиктивных договоров о выкупе имущественных прав в новостройках фирмами, принадлежащими Микитасю. Причем по завышенным ценам.

Прокурор САП подытожил, что в распоряжении госпожи Мудрой могут находиться активы в различной форме на сумму свыше 250 млн грн.

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Операция "Форрест Гамп"

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса Президента.

По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.

Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладышенко.

Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форрест Гамп".

В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудрая подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.

20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форрест Гамп" — вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.

20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил имена всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форрест Гамп" и "Фемида".

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