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Микитася відправили під варту: застава - 30 млн грн
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю, що фігурує у справі "Форест Гамп".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Що вирішив суд?
Сторона обвинувачення клопотала про арешт із можливістю внесення 200 млн грн застави.
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.
Також у разі внесення застави на Микитася покладено такі процесуальні обов'язки:
- носити електронний браслет;
- прибувати на вимогу детектива, прокурора та суду;
- утримуватися від спілкування з іншими фігурантами, зокрема з Мудрою, Столаром та іншими;
- здати закордонний паспорт.
Операція "Форест Гамп"
- Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
- За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
- Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.
- Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
- У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.
- Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.
- 20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.
- 20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".
Топ коментарі
+11 мыкола дрон
показати весь коментар21.08.2026 15:37 Відповісти Посилання
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+10 Olifant
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