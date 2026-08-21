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Новини Операція Форест Гамп
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Микитася відправили під варту: застава - 30 млн грн

Микитасю обрали запобіжний захід: що вирішив суд?

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю, що фігурує у справі "Форест Гамп".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що вирішив суд?

Сторона обвинувачення клопотала про арешт із можливістю внесення 200 млн грн застави.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.

Також у разі внесення застави на Микитася покладено такі процесуальні обов'язки:

  • носити електронний браслет;
  • прибувати на вимогу детектива, прокурора та суду;
  • утримуватися від спілкування з іншими фігурантами, зокрема з Мудрою, Столаром та іншими;
  • здати закордонний паспорт.

Читайте: Мудра допомагала Микитасю із захопленням майна, а він фінансував її та навчання доньки, - матеріали слідства

Операція "Форест Гамп"

  • Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
  • За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
  • Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.
  • Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
  • У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.
  • Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.
  • 20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.
  • 20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".

Також читайте: "Утримати Печерський суд" за гроші: як Микитась намагався забезпечити потрібні рішення

Автор: 

ВАКС Антикорупційний суд (1646) Микитась Максим (157) запобіжний захід (710)
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Топ коментарі
+11
яке скотство, суддя скотина ,накрав на 200 лямів,відмазався за 30
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21.08.2026 15:37 Відповісти
+11
Тобто? Намотав на пропеллєр 200 мільйонів, а відкупиться за 30? Так це не покарання а бізнес проект
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21.08.2026 15:39 Відповісти
+10
У таких випадках варто публікувати прізвище судді.
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21.08.2026 15:36 Відповісти

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