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Новости Операция Форест Гамп
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Микитася поместили под стражу: залог - 30 млн грн

Микитасу избрали меру пресечения: что решил суд?

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в отношении экс-депутата Максима Микитася, фигурирующего в деле "Форест Гамп".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Что решил суд?

Сторона обвинения ходатайствовала об аресте с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.

Читайте: Мудра помогала Микитасю с захватом имущества, а он финансировал ее и обучение дочери, - материалы следствия

Операция "Форест Гамп"

  • Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса Президента.
  • По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.
  • Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.
  • Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".
  • В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
  • Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудра подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
  • 20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп" - вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.
  • 20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил имена всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида".

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Автор: 

Антикоррупционный суд (1479) Микитась Максим (158) мера пресечения (700)
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Топ комментарии
+10
У таких випадках варто публікувати прізвище судді.
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21.08.2026 15:36 Ответить
+10
Тобто? Намотав на пропеллєр 200 мільйонів, а відкупиться за 30? Так це не покарання а бізнес проект
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21.08.2026 15:39 Ответить
+9
яке скотство, суддя скотина ,накрав на 200 лямів,відмазався за 30
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21.08.2026 15:37 Ответить

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