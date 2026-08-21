Мудра помогала Микитасю с захватом имущества, а он финансировал ее и обучение дочери, - материалы следствия
Материалы суда и обнародованные записи НАБУ свидетельствуют о возможном влиянии заместителя главы ОП Ирины Мудрой на решение Минюста в интересах экс-депутата Максима Микитася.
Об этом говорится в статье Цензор.НЕТ "Как Офис президента стал прикрытием для строительных схем Микитася и Столара".
Что известно?
Из обнародованных материалов, отмечает автор статьи Татьяна Николаенко, становится понятно, что Микитась долгое время общался с заместительницей ОП Ириной Мудрой и просил её оказывать давление на чиновников Минюста, чтобы те подписывали нужные решения.
В частности, экс-депутат обсуждал с Мудрой деньги на обеспечение решения суда.
"По просьбе Микитася Мудра постоянно проталкивала определенные решения через Минюст, пока одна из ее визави не отказалась выполнять указания", - отметила Николаенко.
"Это, кажется, самый драматичный разговор Мудрой и Микитася, потому что из материалов суда следует, что, помимо содействия мутным делам бизнесмена, заместительница главы ОП еще и помогала ему избежать наказания по многочисленным коррупционным делам.
Из материалов, оглашенных в суде по делу об избрании меры пресечения Микитасю, также стало ясно, что он финансировал Мудру и оплачивал обучение ее дочери. В то же время на каком-то этапе они начали подозревать следственные действия, пытались очистить телефоны, Мудра была готова съехать из квартиры и где-то спрятать чемоданы с драгоценностями", - рассказала Николаенко.
Материал "Как Офис президента стал прикрытием для строительных схем Микитася и Столара" читайте по ссылке.
Операция "Форест Гамп"
- Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников ОП.
- По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместительницы главы Офиса президента Ирины Мудрой.
- Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладышенко.
- Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".
- В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
- Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудра подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
- 20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп" - вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.
- 20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил имена всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ЗЕчорта