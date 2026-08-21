Мудра помогала Микитасю с захватом имущества, а он финансировал ее и обучение дочери, - материалы следствия

Материалы суда и обнародованные записи НАБУ свидетельствуют о возможном влиянии заместителя главы ОП Ирины Мудрой на решение Минюста в интересах экс-депутата Максима Микитася.

Об этом говорится в статье Цензор.НЕТ "Как Офис президента стал прикрытием для строительных схем Микитася и Столара".

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Что известно?

Из обнародованных материалов, отмечает автор статьи Татьяна Николаенко, становится понятно, что Микитась долгое время общался с заместительницей ОП Ириной Мудрой и просил её оказывать давление на чиновников Минюста, чтобы те подписывали нужные решения.

В частности, экс-депутат обсуждал с Мудрой деньги на обеспечение решения суда.

"По просьбе Микитася Мудра постоянно проталкивала определенные решения через Минюст, пока одна из ее визави не отказалась выполнять указания", - отметила Николаенко.

"Это, кажется, самый драматичный разговор Мудрой и Микитася, потому что из материалов суда следует, что, помимо содействия мутным делам бизнесмена, заместительница главы ОП еще и помогала ему избежать наказания по многочисленным коррупционным делам.

Из материалов, оглашенных в суде по делу об избрании меры пресечения Микитасю, также стало ясно, что он финансировал Мудру и оплачивал обучение ее дочери. В то же время на каком-то этапе они начали подозревать следственные действия, пытались очистить телефоны, Мудра была готова съехать из квартиры и где-то спрятать чемоданы с драгоценностями", - рассказала Николаенко.

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Операция "Форест Гамп"

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников ОП.

По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместительницы главы Офиса президента Ирины Мудрой.

Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладышенко.

Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".

В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудра подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.

20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп" - вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.

20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил имена всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида".

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