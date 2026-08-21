"Удержать Печерский суд" за деньги: как Микитась пытался обеспечить нужные решения

В САП раскрыли подробности о завладении недвижимостью фигурантами дела "Форест Гамп". По данным прокуратуры, они планировали вмешательство в государственные реестры, привлекали должностных лиц Минюста и обсуждали расходы на судебные разбирательства и реализацию схемы.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ"Как Офис президента стал прикрытием для строительных схем Микитася и Столара".

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Подробности

Во время избрания меры пресечения прокурор САП рассказал, что экс-нардеп Микитась и нардеп ОПЗЖ Столар в ноябре 2024 года закрепили договоренность о сделке, которая была обнаружена в ходе досудебного расследования, о разделе имущества 50 на 50, а 30.04.2026 года заключили дополнительное соглашение о финансировании судебного сопровождения незаконного завладения недвижимостью ООО "Региональные ресурсы".

"Поскольку право собственности компании было защищено судебными решениями, участники преступной организации с апреля 2026 года готовили несанкционированное вмешательство в государственные реестры с целью отмены запрета на регистрационные действия и привлекали должностных лиц Минюста при участии Мудрой и Дубовика для незаконного исполнения приказа Минюста, соответственно, несмотря на осведомленность о соответствующих судебных запретах", - отметила сторона обвинения.

Далее он процитировал фрагменты разговора Елизарова (подчиненный Микитася, руководитель ООО "Метробуд") и Микитася, где они обсуждают договоренности со Столаром и приблизительно оценивают свои расходы на реализацию захвата имущества.

Также Микитась и Елизаров обсуждали, что нужно подавать иски в суды, и просчитывали, сколько те могут длиться.

В другом разговоре экс-нардеп также описывал, сколько денег тратит на то, чтобы провернуть свои схемы по завладению имуществом. В частности, что привлекал к ним правоохранителей, чтобы заблокировать действия конкурентов.

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Удержать Печерский суд

28 января 2026 года экс-депутат говорит:

"У него еще была задача удержать этот, удержать Печерский, Печерский суд удержать. Вот. И, ну, договорились, что 5, 5. Ну, я договорился с Сашей. Валик с Сашей 5, 5. Вот. Тут Саша звонит, как обычно, знаешь, в стиле Виты. "Там же шефы договорились, все, мне сказали, что срочно ты везешь 10". Валик мне перезванивает: "Йоп-те, бл#дь, мы договаривались, что он этот". Ну, это знаешь, как тогда было, помнишь: "100. Я сказал 100. Максим согласился на 100"".

"Собственно, так можно понять, сколько зарабатывали судьи, например, пресловутого Печерского суда на подобных решениях", — отметила автор материала Татьяна Николаенко.

Подробности о деятельности фигурантов операции "Форест Гамп" читайте по ссылке.

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Операция "Форест Гамп"

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса Президента.

По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой.

Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.

Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".

В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудра подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.

20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп" - вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.

20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил имена всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида".

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