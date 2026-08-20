Председатель правления "Сенс Банка" Ступак ушел в отпуск накануне проверки НБУ, — Железняк

Председатель правления государственного "Сенс Банка" Алексей Ступак ушел в отпуск. Перед этим его пригласили 26 августа на заседание квалификационной комиссии НБУ на фоне расследования операции НАБУ и САП "Форрест Гамп".

Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что рассказал нардеп

По словам Железняка, Ступак с сегодняшнего дня и до 3 сентября ушел в отпуск, который одобрил наблюдательный совет банка. Из-за этого, отметил нардеп, на назначенную на 26 августа проверку в Национальный банк он прийти не сможет.

Железняк также обратил внимание на еще один момент: экс-председатель наблюдательного совета "Сенса" Николай Гладишенко, по его словам, не выходит на связь с руководством банка и "куда-то исчез".

"Победа", — с иронией подытожил народный депутат.

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Операция "Форест Гамп"

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса Президента.

По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя руководителя Офиса Президента Ирины Мудрой.

Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс Банка" Гладишенко.

Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".

В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

Впоследствии бывший заместитель главы ОП Ирина Мудра подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.

20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп" — вторая часть расследования под названием " Фемида ". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.

". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста. 20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил имена всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида".

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