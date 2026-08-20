Голова правління "Сенс Банку" Ступак пішов у відпустку напередодні перевірки НБУ, - Железняк

Голова правління державного "Сенс Банку" Олексій Ступак пішов у відпустку. Перед цим його запросили 26 серпня на засідання кваліфікаційної комісії НБУ на тлі розслідування операції НАБУ та САП "Форрест Гамп".

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

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Що розповів нардеп

За словами Железняка, Ступак відсьогодні й до 3 вересня пішов у відпустку, яку погодила наглядова рада банку. Через цей факт, зауважив нардеп, на призначену на 26 серпня перевірку в Національний банк він прийти не зможе.

Железняк також звернув увагу на ще один момент: ексголова наглядової ради "Сенсу" Микола Гладишенко, за його словами, не виходить на зв'язок із менеджментом банку і "кудись зник".

"Перемога", — з іронією підсумував нардеп.

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Операція "Форест Гамп"

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.

За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.

Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.

Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".

У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.

Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.

20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою " Феміда ". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.

". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту. 20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".

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