Правительство поручило продать "Сенс Банк": полученные деньги направят на нужды ВСУ

Правительство поручило Министерству финансов Украины активизировать процесс продажи государственного "Сенс Банка" на фоне операции НАБУ "Форест Гамп".

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По его словам, деньги от продажи будут направлены на нужды Сил обороны Украины.

"Перед Министерством финансов поставлена четкая задача активизировать процесс продажи Sense Bank. Необходимо обеспечить максимальную прозрачность, конкурентность и эффективность этого процесса. Параллельно Минфин совместно с Нацбанком должны решить все накопившиеся проблемы в этом финансовом учреждении и обеспечить прозрачное и качественное корпоративное управление", — сообщил Корецкий.

Накануне правительство Украины отстранило председателя наблюдательного совета государственного "Сенс Банка" и инициировало отстранение председателя правления после расследования НАБУ и САП.

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Операция "Форест Гамп"

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников ОП.

По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой.

Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс Банка" Гладишенко.

Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".

В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудра подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.

20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп" — вторая часть расследования под названием " Фемида ". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.

". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста. 20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил имена всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида".

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