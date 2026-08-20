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Новини Операція Форест Гамп
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Уряд доручив продати "Сенс Банк": вилучені гроші спрямують на ЗСУ

сенс

Уряд доручив Міністерству фінансів України активізувати процес продажу державного "Сенс Банку" на тлі операції НАБУ "Форест Гамп".

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За його словами, гроші від продажу спрямують на потреби Сил оборони України.

"Міністерство фінансів має чітке завдання активізувати процес продажу Sense Bank. Необхідно забезпечити максимальну прозорість, конкурентність і ефективність цього процесу. Паралельно Мінфін спільно з Нацбанком мають вирішити всі накопичені проблеми в цій фінустанові та забезпечити прозоре та якісне корпоративне управління", — повідомив Корецький.

Напередодні уряд України відсторонив голову наглядової ради державного "Сенс Банку" та ініціював відсторонення голови правління після справи НАБУ й САП.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Голова правління "Сенс Банку" Ступак пішов у відпустку напередодні перевірки НБУ, - Железняк

Операція "Форест Гамп"

  • Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
  • За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
  • Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.
  • Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
  • У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.
  • Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.
  • 20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.
  • 20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".

Читайте на "Цензор.НЕТ": НБУ вимагає припинити повноваження голови наглядової ради "Сенс Банку" Гладишенка

Автор: 

банки (1626) Корецький Сергій (95) Сенс Банк (36)
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Топ коментарі
+1
Продати дєрьмаку, міндічу чи мудрій?
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20.08.2026 21:51 Відповісти
+1
але направити так, щоб в ЗСУ про ці гроші ні слухом, ні духом не взнали, що вони їх отримали!
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20.08.2026 21:51 Відповісти
+1
Ще можна проніну.
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20.08.2026 21:52 Відповісти

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