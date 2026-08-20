Уряд доручив продати "Сенс Банк": вилучені гроші спрямують на ЗСУ

Уряд доручив Міністерству фінансів України активізувати процес продажу державного "Сенс Банку" на тлі операції НАБУ "Форест Гамп".

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, гроші від продажу спрямують на потреби Сил оборони України.

"Міністерство фінансів має чітке завдання активізувати процес продажу Sense Bank. Необхідно забезпечити максимальну прозорість, конкурентність і ефективність цього процесу. Паралельно Мінфін спільно з Нацбанком мають вирішити всі накопичені проблеми в цій фінустанові та забезпечити прозоре та якісне корпоративне управління", — повідомив Корецький.

Напередодні уряд України відсторонив голову наглядової ради державного "Сенс Банку" та ініціював відсторонення голови правління після справи НАБУ й САП.

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Операція "Форест Гамп"

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.

За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.

Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.

Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".

У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.

Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.

20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою " Феміда ". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.

". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту. 20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".

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