Еврокомиссия об операции "Форрест Гамп": Борьба с коррупцией важна для тех, кто хочет вступить в ЕС

В Еврокомиссии подчеркнули необходимость защиты независимых антикоррупционных органов в Украине на фоне спецоперации НАБУ и САП "Форрест Гамп".

Об этом сообщил пресс-секретарь ЕК, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Комментируя операцию "Форрест Гамп", он отметил, что борьба с коррупцией должна быть центральным элементом для страны, стремящейся стать членом ЕС.

"Мы знаем о последних событиях. Как вам известно, мы не комментируем отдельные случаи. Давайте четко скажем: ЕС придерживается политики нулевой терпимости к коррупции. ...Мы напоминаем, что борьба с коррупцией является центральным элементом для любой страны, стремящейся присоединиться к Европейскому Союзу", — сказал пресс-секретарь.

По словам представителя Еврокомиссии, этот процесс "требует постоянных усилий для обеспечения сильной способности бороться с коррупцией и отмыванием денег посредством эффективного предотвращения, расследования и уголовного преследования, а также для обеспечения соблюдения верховенства права".

"Роль независимых антикоррупционных органов, которые являются краеугольными камнями верховенства права в Украине как будущем государстве-члене, должна быть защищена", — подытожили в ЕК.

Смотрите: Мудра о залоге в 20 млн грн: У меня много друзей, попробую найти такую сумму. ВИДЕО

Операция "Форрест Гамп"

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников ОП.

По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.

Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладышенко.

Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форрест Гамп".

В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудра подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.

20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форрест Гамп" — вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.

20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форрест Гамп" и "Фемида".

21 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.

25 августа Ирину Мудру поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.

Читайте также: Операция "Мидас": экс-министра обороны Федорова вызвали в ВСК Рады. ДОКУМЕНТ