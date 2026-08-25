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Новини Операція Форест Гамп
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Єврокомісія про операцію "Форест Гамп": Боротьба з корупцією є важливою для тих, хто хоче вступити в ЄС

У Єврокомісії прокоментували операцію Форест Гамп

У Єврокомісії наголосили на необхідності захисту незалежних антикорупційних органів в Україні на тлі спецоперації НАБУ та САП "Форест Гамп".

Про це повідомив речник ЄК, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

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Що відомо?

Коментуючи операцію "Форест Гамп" він зазначив, що боротьба з корупцією має бути центральним елементом для країни, яка прагне стати членом ЄС.

"Ми знаємо про останні події. Як вам відомо, ми не коментуємо окремі випадки. Давайте чітко скажемо: ЄС дотримується політики нульової терпимості до корупції. ... Ми нагадуємо, що боротьба з корупцією є центральним елементом для будь-якої країни, яка прагне приєднатися до Європейського Союзу", - сказав речник.

За словами представника Єврокомісії, цей процес "вимагає постійних зусиль для забезпечення сильної спроможності боротися з корупцією та відмиванням грошей, шляхом ефективного запобігання, розслідування та кримінального переслідування, а також для забезпечення дотримання верховенства права".

"Роль незалежних антикорупційних органів, які є наріжними каменями верховенства права в Україні як майбутній державі-члені, має бути захищена", - підсумували у ЄК.

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Операція "Форест Гамп"

  • Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
  • За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
  • Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.
  • Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
  • У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.
  • Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.
  • 20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.
  • 20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".
  • 21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.
  • 25 серпня Ірину Мудру відправили під варту із можливістю внесення 20 млн грн застави.

Також читайте: Операція "Мідас": ексміністра оборони Федорова викликали до ТСК Ради. ДОКУМЕНТ

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