Операція "Мідас": ексміністра оборони Федорова викликали до ТСК Ради. ДОКУМЕНТ

На засідання ТСК Верховної Ради, заплановане на 31 серпня, запросили колишнього очільника Міноборони Михайла Федорова. Ексміністр має пояснити деталі, пов'язані з операцією "Мідас".

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Євросолідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

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Федорова викликають та ТСК

"Викликаємо екс-міністра оборони Михайла Федорова на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яке відбудеться 31 серпня. У комісії зʼявилось дуже багато питань до пана Михайла. Хочеться отримати на них відповіді", - зазначив він.

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Що передувало?

Раніше Федоров заявляв, що корупція заважає Україні закінчити війну у сильній позиції і закликав провести вибори.

18 серпня колишній міністр оборони Михайло Федоров записав звернення до українців, в якому заявив, що країна повинна знайти механізм для виборів під час війни.

В Офісі Президента ідею колишнього міністра оборони Михайла Федорова провести вибори під час війни назвали "повною відсутністю реалізму".

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