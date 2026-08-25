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Новини Міндічгейт
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Операція "Мідас": ексміністра оборони Федорова викликали до ТСК Ради. ДОКУМЕНТ

федоров піде на ТСК ВР говорити про корупцію

На засідання ТСК Верховної Ради, заплановане на 31 серпня, запросили колишнього очільника Міноборони Михайла Федорова. Ексміністр має пояснити деталі, пов'язані з операцією "Мідас".

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Євросолідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

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Федорова викликають та ТСК

"Викликаємо екс-міністра оборони Михайла Федорова на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яке відбудеться 31 серпня. У комісії зʼявилось дуже багато питань до пана Михайла. Хочеться отримати на них відповіді", - зазначив він.

Також читайте: Зеленський має сказати нам усім, чи знав він про корупцію у своєму оточенні, - Федоров

Гончаренко документ по Федорову

Що передувало?

  • Раніше Федоров заявляв, що  корупція заважає Україні закінчити війну у сильній позиції і закликав провести вибори.
  • 18 серпня колишній міністр оборони Михайло Федоров записав звернення до українців, в якому заявив, що країна повинна знайти механізм для виборів під час війни.
  • В Офісі Президента ідею колишнього міністра оборони Михайла Федорова провести вибори під час війни назвали "повною відсутністю реалізму".

Читайте також: В Офісі президента назвали ідею Федорова провести вибори під час війни "повною відсутністю реалізму"

Автор: 

корупція (3635) Гончаренко Олексій (528) Федоров Михайло (1206)
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Топ коментарі
+16
Розвінчання Федорова як липового опозиціонера продовжується.
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25.08.2026 11:22 Відповісти
+15
Хай Мишко захватить із собою на засідання ТСК картонки з написом-" Я сім років не бачив корупцію." і "Я не піду в опозицію до президента."
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25.08.2026 11:22 Відповісти
+9
Цікаво буде послухати про Умєрова, АОЗ та снаряди)
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25.08.2026 11:19 Відповісти

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