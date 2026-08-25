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Операція "Мідас": ексміністра оборони Федорова викликали до ТСК Ради. ДОКУМЕНТ
На засідання ТСК Верховної Ради, заплановане на 31 серпня, запросили колишнього очільника Міноборони Михайла Федорова. Ексміністр має пояснити деталі, пов'язані з операцією "Мідас".
Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Євросолідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Федорова викликають та ТСК
"Викликаємо екс-міністра оборони Михайла Федорова на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яке відбудеться 31 серпня. У комісії зʼявилось дуже багато питань до пана Михайла. Хочеться отримати на них відповіді", - зазначив він.
Що передувало?
- Раніше Федоров заявляв, що корупція заважає Україні закінчити війну у сильній позиції і закликав провести вибори.
- 18 серпня колишній міністр оборони Михайло Федоров записав звернення до українців, в якому заявив, що країна повинна знайти механізм для виборів під час війни.
- В Офісі Президента ідею колишнього міністра оборони Михайла Федорова провести вибори під час війни назвали "повною відсутністю реалізму".
Топ коментарі
+16 Ан Мур
показати весь коментар25.08.2026 11:22 Відповісти Посилання
+15 олег иванов #434516
показати весь коментар25.08.2026 11:22 Відповісти Посилання
+9 Maksym Chernomaz
показати весь коментар25.08.2026 11:19 Відповісти Посилання
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