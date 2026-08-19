В Офісі президента назвали ідею Федорова провести вибори під час війни "повною відсутністю реалізму"

В Офісі президента вбачають відсутність "реалізму" в ідеї колишнього міністра оборони Михайла Федорова провести вибори під час війни.

Про це повідомляє BBC із посиланням на співрозмовника в ОП, передає Цензор.НЕТ.

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Заява Федорова

За даними британського мовника, заклик колишнього міністра оборони до проведення виборів під час війни багато хто розцінює як найбільший виклик президентству Володимира Зеленського від початку повномасштабного вторгнення Росії.

У відеозверненні, оприлюдненому у вівторок на YouTube, Федоров заявив, що "демократія не може бути заручницею Росії", і додав, що "Україна воює саме заради того, щоб залишитися вільною європейською державою". Зеленського в ролику він на ім'я не називав.

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Реакція Офісу президента

Президент України Зеленський поки не відреагував на відеозвернення Федорова. Водночас джерело в Офісі президента заявило BBC, що вважає "дуже дивним планувати вибори серед ракет і безпілотників".

"Це демонструє повну відсутність реалізму", — сказав співрозмовник британського мовника.

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