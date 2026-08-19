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Новини Вибори в Україні
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В Офісі президента назвали ідею Федорова провести вибори під час війни "повною відсутністю реалізму"

У Зеленського прокоментували заяву Федорова про вибори

В Офісі президента вбачають відсутність "реалізму" в ідеї колишнього міністра оборони Михайла Федорова провести вибори під час війни.

Про це повідомляє BBC із посиланням на співрозмовника в ОП, передає Цензор.НЕТ.

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Заява Федорова

За даними британського мовника, заклик колишнього міністра оборони до проведення виборів під час війни багато хто розцінює як найбільший виклик президентству Володимира Зеленського від початку повномасштабного вторгнення Росії.

У відеозверненні, оприлюдненому у вівторок на YouTube, Федоров заявив, що "демократія не може бути заручницею Росії", і додав, що "Україна воює саме заради того, щоб залишитися вільною європейською державою". Зеленського в ролику він на ім'я не називав.

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Реакція Офісу президента

Президент України Зеленський поки не відреагував на відеозвернення Федорова. Водночас джерело в Офісі президента заявило BBC, що вважає "дуже дивним планувати вибори серед ракет і безпілотників".

"Це демонструє повну відсутність реалізму", — сказав співрозмовник британського мовника.

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Що передувало?

  • 18 серпня колишній міністр оборони Михайло Федоров записав звернення до українців, в якому заявив, що країна повинна знайти механізм для виборів під час війни.

Автор: 

вибори (6161) Федоров Михайло (1180) Офіс Президента (2003)
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Топ коментарі
+11
Хтоб сумнівався - зєля буде триматись за владу до останнього, його тільки вперед ногами можна винести.
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19.08.2026 18:42 Відповісти
+11
Для "особо одарьонних " поясню - чим довше зєля буде президентом ,тим довше буде війна ,він так само зацікавлений у безкінечній війні ,як і путлєр ,бо обоє на ній заробляють і війна для них як засіб виживання.
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19.08.2026 18:58 Відповісти
+7
Це означає, що війна буде продовжуватись доти доки тече рікою грошова допомога для відмивання.
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19.08.2026 18:52 Відповісти

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