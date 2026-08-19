"Федорова - в МО, Хмару - в СБУ": мітинг під Радою завершено, організатори закликають виходити ввечері на пл.Франка (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 серпня 2026 року, під Верховною Радою відбувався мітинг на підтримку Михайла Федорова.

Про це повідомляє кореспондентка Цензор.НЕТ.

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Мітингувальники прийшли під Раду

За її словами, на акції протесту були присутні близько сотні людей.

Вони тримали у руках традиційні картонки з гаслами на захист Федорова та скандували: "Федорова - в МО, Хмару - в СБУ".

















Як зазначає наша кореспондентка, на акції також були присутні правоохоронці, втім жодних сутичок не спостерігалося.

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Коли Рада розпочала розгляд кандидатури Євгена Хмари на посаду міністра оборони, мітингувальники дивилися пряму траслацію засідання Ради, де виступає Хмара.

Після того, як Верховна Рада призначила Хмару міністром оборони, мітинг завершився.

Організатори попросили всіх розходитися та сьогодні о 19.00 знову прийти на площу Франка у Києві.

Мітингувальники після заклику почали розходитися.

Що передувало?

18 серпня колишній міністр оборони Михайло Федоров записав звернення до українців, в якому заявив, що країна повинна знайти механізм для виборів під час війни.

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